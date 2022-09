Ainhoa Arteta confirma el rumor sobre su débil estado y cuenta cómo es el tratamiento

Hace tan solo un año desde que Ainhoa Arteta pasó por uno de los momentos más duros de su vida. La artista estuvo en una situación crítica de salud, a punto de perder la vida. Desde entonces los distintos medios de comunicación se interesaron mucho por el estado de la cantante.

A través de sus redes sociales, Ainhoa recordaba este duro episodio donde aprovechaba para mostrar su gratitud:

"Gracias a todos los sanitarios de este país que hacen todo lo posible, siempre con una sonrisa y mucho cariño", expresaba en sus rede sociales. Además compartía con sus seguidores lo afortunada que era de poder contarlo

Ainhoa Arteta revela su estado actual de salud

Los últimos meses han sido de lo más complicados para Ainhoa Arteta. La cantante lírica tuvo que enfrentarse a una sepsis a consecuencia de la complicación de un cólico nefrítico. Parecía que el tratamiento con antibiótico no iba a dar los resultados esperados, hasta que al final los médicos pudieron salvarla.

| GTRES

En palabras de la propia Ainhoa Arteta: "Me indujeron el coma durante 4 o 5 días. Me salvé por los pelos, intentaron todo tipo de antibióticos. Pero, al ser cantante y tomarlos mucho, mi cuerpo había generado resistencia y además soy alérgica a la penicilina.

Su alergia a la penicilina fue lo que agravó la situación por completo:

"Si no me ponían nada moría. Pero también me podía dar una alergia a la penicilina, pero no les quedaba otra", resaltaba la cantante hace un par de meses en El Hormiguero.

Ahora, ya totalmente recuperada, y habiendo superado el shock que supuso vivir esos momentos, la cantante afronta la vida de otra manera.

Y es que ahora Ainhoa Arteta ve la vida con una perspectiva muy distinta. Cuando uno es consciente de que tu vida puede terminar en cualquier momento, relativizas. De esta manera, pones en una balanza lo que es verdaderamente importante.

Eso es exactamente lo que ha hecho Ainhoa durante este verano. La soprano ha aprovechado los meses estivales para pasar tiempo con los suyos. En especial su familia y amigos, que han estado muy pendientes de su recuperación.

Y que desde luego, habrán sido una pieza fundamental para que el tratamiento haya sido un éxito. Los que los avances en su mejoría han sido increíbles, según ha revelado Ainhoa.

En varias ocasiones Ainhoa ha resaltado como su familia ha sido el refugio ideal donde poder recuperarse. En concreto, sus hijos, que son los ejes principales de su vida.

| Gtres

Ainhoa Arteta se muestra espléndida en su más reciente publicación

Ainhoa Arteta ha querido ser ella misma la que acabe con todos los rumores y especulaciones, tras un tiempo desaparecida. Así que ha utilizado su perfil de Instagram, para mostrar al mundo lo bien que se encuentra en este momento.

La cantante publicaba una fotografía en bañador, con una sonrisa de oreja a oreja, acompañada de un texto muy optimista:

"Termino el verano desde un velero unos días me escapé para relajarme y meditar. Solo pensar que hace un año no podía ni caminar. La verdad es que hay veces que no vemos con perspectiva lo que hemos mejorado porque siempre queremos más".

"Aquí estoy un año después con muchas y muy importantes lecciones aprendidas y con ganas de compartir mi vida con mis seres más queridos", escribía junto a la instantánea.

La publicación se ha llenado de comentarios de amor y cariño por parte de sus seguidores. Y es que ellos no ha dejado de alentarla desde el primer momento.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón