Ainhoa Arteta confirma los rumores sobre su delicada salud y señala a dos personas

No cabe duda de que estos últimos 10 meses han sido especialmente duros para Ainhoa Arteta. En septiembre del año pasado, la cantante sufría un duro golpe cuando fue ingresada en la UCI debido a una sepsis, condición que aparece cuando existe una infección dentro del organismo. Por lo que le tuvieron que amputar varios dedos a causa de la enfermedad.

Tras estar meses en vilo, la de Guipúzcoa volvía a estar delante de los medios y explicó lo que verdaderamente le había sucedido en el programa de El Hormiguero. "Casi me muero, pero me enteré después". Y es que Ainhoa estuvo durante seis días en un coma inducido.

"Me dio una sepsis, un cólico nefrítico que se me complicó, me indujeron al coma y me salvé por los pelos, porque soy alérgica a la penicilina", explicaba. Respecto a la amputación de una falange comentó que "fue necesario".

"Durante el coma no me llegaba bien el riego y tenía los pies y los dedos de la mano derecha negros. Perdí dos dedos y llevo el resto con injertos", confesó. Tras estos duros momentos que atravesó, Ainhoa Arteta sintió que "volvía a nacer" y asimismo lo ha demostrado públicamente.

Ainhoa Arteta celebra su primer aniversario de vuelta a la vida con su hija

Como era de esperar, Ainhoa Arteta ha decidido disfrutar de este verano al máximo en compañía de sus seres queridos. Sobre todo, de su hija Sarah Crof, fruto de su relación con el cantante de ópera estadounidense Dwayne Crof.

Asimismo, tanto la cantante y como la joven están pasando estos días de calor en un el lugar estrella de los famosos para pasar las vacaciones: las Islas Baleares. La vasca decidió salir adelante tras la dura época por la que ha pasado, y qué mejor que hacerlo de la mano de su primogénita. Lo cierto es que la hija de la soprano fue su mayor apoyo cuando estaba convaleciente.

Por esta razón, ha querido celebrar por todo lo alto, como ella misma lo llama, su "primer año de vuelto a la vida". De modo que ha querido publicar en Instagram un vídeo agradeciendo a todas las personas que la han acompañado durante los malos momentos.

"Para todos aquellos que habéis estado conmigo este primer año de vuelta a la vida…". "Hoy estáis todos presentes desde médicos, sanitarios, amigos, familia, teatros, colegas". "Mis hijos, gracias a ellos soy un bimotor recuperado y feliz de estar disfrutando cada día, cada momento por todos vosotros", expresaba.

Así que, por este motivo, madre e hija han querido disfrutar del tiempo juntas y se han refugiado en las paradisíacas playas de Es Vedrá. La propia Ainhoa Arteta ha mostrado a todos sus seguidores de Instagram lo bien que se lo está pasando con Sarah.

"¡ES VEDRÁ! ¡Mi primer año de nueva vida! Mi alma. La que volvió hace un año a incorporarse en este mismo cuerpo con heridas de guerra, pero para dar mucha más todavía".

"¡Con mis dos hijos! Mi carrocería resistirá con estos dos magníficos motores jóvenes, nuevos. Nos ayudaremos los tres con la experiencia y el ímpetu de aprender y ver cada día algo nuevo para volar más alto y más firme que nunca!", escribía.

El gran proyecto profesional de Ainhoa Arteta

Lo cierto es que se ha podido ver a una Ainhoa Arteta totalmente recuperada tras el susto que pasó. Asimismo, se encuentra radiante pasando sus merecidas vacaciones en la isla.

Como era de esperar, inmediatamente la cantante recibió numerosos mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores. Entre ellos, destacan los comentarios de su amiga Carmen Lomana, quien le comenta un "¡felicidades!", y el de Fiona Ferrer que escribe "bellas las dos".

Lo cierto es que la soprano está en su mejor época tanto personal como profesional, ya que poco a poco está pasando página. Justamente, este verano promete mucho para la vasca porque tiene un proyecto en mente junto a su amigo, Boris Izaguirre.

"¡Es que no os podéis imaginar qué ilusionada estoy! No puedo contar nada más porque no me dejan. Solo deciros que es un sueño para mí poder estar tanto tiempo trabajando en este maravilloso proyecto", comentaba al respecto.

Asimismo, el plan en cuestión se trata de la obra Trato de favor, una zarzuela, escrita por el mismo venezolano, en la que interpretará a la gran protagonista. Por otro lado, Lucas Vidal será el encargado de la banda sonora.