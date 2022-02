Dardazo de Pedro Piqueras a Roció Carrasco con su llamada más insólita

Pedro Piqueras es el director de Informativos Telecinco desde hace muchos años. Esto le da un prestigio y una solvencia profesional acorde con su credibilidad.

Hubo un tiempo, en el que Pedro Piqueras, que presenta los informativos vespertinos de la cadena, empezaba en directo justo después de Sálvame.

Se encadenaban ambos espacios televisivos y, para no perder audiencia en la franja horaria más disputada de la televisión, se hacía sin ningún anuncio en medio.

Eso implica que en pocos segundos había que pasar de los gritos, bailes y desenfreno de Sálvame a la seriedad de un informativo.

| Europa Press

Un cambio brusco que sorprendía a la audiencia e incluso al mismo Piqueras que veía como le daban paso desde el programa. Había momentos realmente hilarantes. Desde Anabel Pantoja y Paz Padilla bailando reggaetón a Lydia Lozano emulando el famoso Peeeeeedro de los Oscars.

Después de tal cachondeo, entraba Piqueras, serio, hierático y dando el titular informativo del día, casi siempre alguna tragedia o mala noticia. Cosas que solo pueden pasar en Telecinco.

Pedro Piqueras sorprende a Rocío Carrasco con su anécdota

Uno de los días más desconcertantes de todos fue cuando dio paso a Piqueras desde Sálvame, Raquel Mosquera. La viuda de Pedro Carrasco era una de las invitadas al programa y Jorge Javier le concedió este 'privilegio'.

Raquel emocionada hacía los honores como si presentara a una estrella en una gala de fin de año. Se refirió a él como "el gran Pedro Piqueras" y le mandó "un besazo" visiblemente emocionada.

Piqueras no podía ocultar una media sonrisa ante tal muestra de afecto en directo. Rápidamente retomaba la seriedad necesaria para contar qué pasa en el mundo.

Tiempo después, ha contado la trastienda de aquel momento, entre entrañable y bochornoso. Ha sido en una entrevista en la Cadena Ser, donde Pedro ha contado los motivos de tan efusiva presentación de Mosquera.

| Telecinco

"Pobrecita Raquel, no me molestó en absoluto, es una persona muy tierna", explicaba Piqueras. Elegante y discreto, Piqueras reconoció que no es la mejor manera de dar paso a los informativos, pero tampoco entiende las críticas que se vertieron sobre Raquel por aquello.

La llamada de Piqueras que sorprende a Rociíto

"Al día siguiente la llamé a la peluquería y le dije: «Mira, Raquel, ni te molestes por estas cosas. A mí me ha encantado»".

La entrevistadora se extrañó de que Piqueras llamara a Raquel Mosquera con esta familiaridad, a lo que pedro respondió con total normalidad. "Yo la conozco de las Rozas, allí tiene la peluquería y me he pasado a saludarla".

Pedro aseguró que Raquel Mosquera era muy buena persona y que su 'momentazo' televisivo no tenía nada de malicia ni de burla. "Sé que ella ese momento lo vivió como qué bien, qué ocasión, le voy a dar paso a esta persona a la que aprecio".

Teniendo en cuenta que Rocío Carrasco ha soltado estos últimos días lo más grande contra Raquel Mosquera, no le habrá hecho ni pizca de gracia lo dicho por Piqueras. Que alguien de la credibilidad del periodista tilde a Mosquera de buena persona y destaque su faceta más humana y entrañable, desmonta su relato.

Sálvame da paso a Pedro Piqueras en los informativos

Desde que empezó Ya son las 8 en Telecinco, el paso a los informativos lo da Sonsoles Ónega y todo queda más coherente y ordenado. En la época en que Sálvame y los informativos casi se solapaban, todo era más loco e inconexo.

| Telecinco

Así pues, a modo de ejemplo, Anabel Pantoja dio paso a Piqueras totalmente desnuda y sentada sobre la nieve en el exterior de Telecinco.

En otra ocasión Paz Padilla y Anabel bailaban sin control, al tiempo que Piqueras informaba sobre el récord de muertes por covid.

También Nuria Marín daba paso alegremente y bailando a Piqueras mientras se informaba de una devastadora explosión en Beirut. Sin comentarios.