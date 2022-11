Vicky Martín Berrocal confiesa si tiene nuevo novio y da un nombre

Vicky Martín Berrocal empezó el año rompiendo su relación con Joao Viegas Soares. Relación por la que ella apostó, tanto es así que no dudó en dejar España para marcharse a Lisboa y vivir con él. Y hoy, meses después de esta ruptura, se ha querido saber si tiene nueva pareja e incluso, si es así, cómo se llama.

La diseñadora, tan sincera como siempre, no ha tenido reparo en confesar cuál es su situación sentimental y cómo ve el futuro en este sentido.

Vicky Martín Berrocal habla alto y claro

La exmujer de Manuel Díaz ha acudido a la fiesta que ha organizado Brugal para presentar su nueva bebida, Ron 1888. Allí ha atendido educadamente a la prensa, incluso a las preguntas que menos le gustan, como las de su vida más privada.

Entre dichas cuestiones ha estado su situación actual a nivel de pareja. Al respecto, ha afirmado: “En estos momentos en stand by, ni siento ni padezco”. Eso sí, ha dejado claro que está abierta al amor: “Claro que tengo el corazón abierto”.

“Escúchame, ¿qué voy a hacer ya? De por vida sola no”.

Es más, no ha tenido reparos en confesar qué debe tener el hombre que vuelva a ocupar su corazón. Ha explicado que “tiene que ser hombre, un tío de una vez, con mayúsculas. Tiene que ser un hombre que se comprometa, leal, legal, honesto, divertido, que le guste vivir”.

En este punto se le ha preguntado si quiere que su próximo novio sea el definitivo y su respuesta ha sido esta: “No te creas. Hay momentos, cuando eres joven, en los que quieres encontrar el amor para toda la vida y después ves que no es así. Siempre intento encontrarle la parte maravillosa a todo lo que me ha ocurrido y veo que con lo que fue he vivido otras emociones y sensaciones”.

“De experimentar muchas cosas, de conocer a gente maravillosa. Me quedo con lo positivo siempre. Ojalá Manuel Díaz hubiese sido el definitivo y también todas mis parejas hubiesen sido para siempre porque es lo que quieres cuando estás enamorada”.

A esto ha añadido: “Pero luego te das cuenta de que si no ha ocurrido es porque no tenía que ser. Entonces, hay que buscar la parte buena: volver a encontrar el amor, volverse a emocionar y a enamorar... y revives cosas que son maravillosas. Aunque también es maravilloso estar con alguien 50 años”.

Vicky Martín Berrocal desvela la situación con su último novio

La madre de Alba Díaz tampoco ha tenido reparos en sincerarse sobre lo mal que lo ha pasado con su ruptura y sobre el contacto actual que mantiene con su ex.

Lo ha hecho cuando se ha querido saber cómo afrontó su marcha a Lisboa y también su ruptura. En este sentido ha afirmado: “Yo prefiero vivir aquí, en España, pero me fui sabiendo la decisión que había tomado. Pero es verdad que sí que hay cosas que se echan de menos”.

“¿Quién no ha vivido una historia de amor y ha extrañado algo? Al final, han pasado solo unos pocos meses y hay cosas que se echan de menos. Es que es algo muy normal”.

Sobre su noviazgo con Joao ha expuesto que “cuando tú apuestas por algo y se termina es doloroso siempre. No me vine igual que me fui, pero somos amigos porque yo siempre soy amiga de todas las parejas que he tenido. Y es que hay que tener memoria, estuve porque quise estar, nadie me obligó”.