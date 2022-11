La foto que José Luis Gil ya no esconde y demuestra su salud real

José Luis Gil sigue recuperándose en su casa después de haber cumplido un año de aquel infarto cerebral que sufrió y que le ha dejado ciertas secuelas.

Ya son más de 12 meses los que han pasado desde aquel día que le cambió la vida al actor de La que se avecina. Desde aquel momento, ni sus familiares ni sus amigos más cercanos se han separado de José Luis Gil.

Han sido numerosas las muestras de cariño que en todo este tiempo ha recibido el bueno de José Luis. Y muchos de sus compañeros han ido actualizando su estado de salud después de que sufriese un ictus que le ha cambiado la vida de forma radical.

José Luis Gil muestra su estado actual tras el ictus

Lo cierto es que desde el 4 de noviembre de 2021, José Luis Gil no ha vuelto a trabajar y mucho se le ha echado de menos en los sets de grabación. Especialmente en el de la serie en la que da vida a Enrique Pastor desde hace muchos años.

Su mujer y sus hijos no han dejado de arroparle y darle todo el cariño posible para que vaya quemando etapas. Todos ellos desean que podamos verle de nuevo como el actor tan carismático que ha sido y que ha marcado a varias generaciones de españoles.

En las últimas fechas, su hija Irene ha publicado una imagen en Instagram con la que recordaba una fecha muy especial, el 15 de noviembre de hace 19 años.

La foto que dice muchas cosas del estado del actor español

Aquel día, Irene se casaba, siendo José Luis su padrino. Y la joven nos ha regalado una fotografía en la que aparece el famoso actor de forma pletórica.

Sin duda, se trata de un día más que emotivo para la hija del actor y este post ha recibido una enorme cantidad de respuestas. Aprovechando ese aniversario, Irene ha confesado cómo está su padre en estos momentos.

Una nueva actualización de su estado de salud que deja más tranquila a su legión de seguidores. Todos rezan porque pronto esté grabando, como hacía cada año, su serie de televisión preferida.

"Hoy, hace 19 añazos, muchos estábais de boda, no podía llover más y no podía importarme menos. Este año, me acuerdo de mi padre que me llevó a tomar una copa de cava vestida de novia, en un cochazo espectacular".

Irene Gil se emociona al recordar qué hacía con su padre hace 19 años

"Estábamos yendo con dos actores famosos al Mallorca de Alberto Alcocer porque teníamos que llegar tarde. Ingenioso, excéntrico, interesante, divertido, familiar, ocurrente, casero y lleno de talento. Esa mirada, por suerte, sigue acompañándonos y eso, es lo importante", continúa el post.

Además, Irene apunta que "todo lo demás, va volviendo, poco a poco", rezaba este mensaje tan emotivo junto a una foto del día de su boda allá por 2003.

No es la primera ocasión que Irene Gil habla de su padre en su cuenta de Instagram. Fue en el mes de septiembre cuando su hija publicaba la primera imagen de este tras sufrir ese ictus.

"Mi padre, José Luis Gil, está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar, y seguimos avanzando con ayuda de gente maravillosa", expuso en sus redes.

Y es que no quería tapar cuál era su estado de salud aunque sea obvio que la recuperación está siendo más lenta de lo esperado.