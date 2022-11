Belén Rodríguez hace algo con las hijas de Kiko Hernández que nadie perdona

Belén Rodríguez está de plena actualidad por un motivo que no es de su agrado: ha roto la relación con todos los programas de Telecinco. No está arrepentida porque se siente una víctima, cree que sus compañeros de Sálvame se están aprovechando de su tirón. El dinero que le prestó a Kiko Hernández ha dejado al descubierto su faceta más desconocida y debe dar explicaciones cuanto antes.

Belén Rodríguez supuestamente ha traicionado a su amigo, eran 'hermanos' y le ha hecho saber que ya no quiere saber nada de él. Kiko reconoce que la historia ha llegado demasiado lejos y que nunca pensó que iba a terminar así con Rodríguez. Lo que más le duele no es eso, lo que más le duele es que la tertuliana va a perder el contacto con sus hijas.

| Sálvame / Telecinco

Belén, siguiendo el relato del madrileño, adoraba a las mellizas y pasaba mucho tiempo con ellas, pero todo ha cambiado. “Yo pensaba que iba a ir a darle un beso a mis hijas, con las que tiene buenísima relación”, comenta en Sálvame bastante triste. “Creí que iba a hacer una tontería, lo tenía metido en la cabeza y se lo dije a Jorge en el teatro”.

Belén ha dejado a un lado a las niñas en esta situación y los colaboradores de Telecinco han condenado esta postura. La 'princesa del pueblo' ha reconocido que ella pensaba que se iba a presentar en casa de Hernández para pedir perdón y darle un beso. Sin embargo, esto nunca ha sucedido y cada vez comete errores más grandes que nadie quiere perdonar.

“Yo pensé que se iba a presentar en casa de Kiko y se lo dije a mi marido, se lo dije a Miguel y a mí me ha sorprendido”, comenta Esteban. El comportamiento de Rodríguez no cuenta con la aprobación de nadie, sobre todo porque afecta a dos personas inocentes. Todo hace pensar que la relación está completamente destruida.

Belén Rodríguez ha pedido ayuda desesperada

Belén ha hecho saltar todas las alarmas, de hecho los tertulianos de Sálvame están preocupados por ella. No le dejan de perseguir, pero también es verdad que se han puesto en contacto con el entorno para saber que todo está en orden. Una de las personas que más tiempo pasa con ella es Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, no le deja ni un segundo.

| EP

Rodríguez intentó que su amigo participara en el juego, que acudiese a su polideluxe para crear un espectáculo. “Ella lo que quería era que yo viniese aquí a darle un beso”, empieza diciendo en antiguo concursante de Gran Hermano. “Yo he estado en comunicación diaria con una persona que ella no lo sabe para informarme de sus pasos y saber si estaba bien”.

La situación es desesperada y Kiko está preocupado por ella, tanto que se ha puesto en contacto con el chófer de María Teresa. “Quería saber si podía tomar alguna mala decisión, me enteré de que se fue a Málaga y me enteré de todo”. Pero eso no quiere decir que le vaya a perdonar, lo que más le duele es lo que está haciendo con sus hijas.

Belén Rodríguez ya ha emitido una sentencia

Belén está convencida de que en Sálvame están actuando contra ella, por eso ha pedido ayuda a las autoridades. Según contó Adela González, había denunciado al programa ante la policía porque se siente acosada y humillada. Las autoridades han identificado a varios miembros del espacio, como por ejemplo al reportero Kike Calleja.

Rodríguez tiene claro que no va a volver a Telecinco porque cree que no se merecen ganar dinero gracias a su presencia. Está convencida de que han sido injustos con ella y quiere que se haga justicia cuanto antes.