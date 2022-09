Verónica Dulanto anuncia que no pueden seguir juntos y su llanto lo explica todo

En los últimos meses, la vida profesional de Verónica Dulanto ha pegado un gran cambio. Y es que la periodista pasaba de ser la presentadora sustituta de Ya es mediodía a conducir su propio espacio en los fines de semanas, Ya es verano, junto a Frank Blanco.

Asimismo, tras la cancelación de Viva la vida, el programa estrella que se emitía todos los sábados y domingos, finalmente, fue sustituido por este nuevo espacio de la cadena. Aunque prometía ser diferente, desde luego, a los telespectadores parece que no les hacía mucha gracia este formato, ya que apenas conseguía buenas audiencias.

Por este motivo, al no obtener los datos esperados, la productora Unicorn decidió poner remedio a este problema tomando una drástica decisión. Desde luego, una determinación que ha provocado las lágrimas de la mismísima Verónica Dulanto.

Verónica Dulanto se ha roto al despedirse definitivamente

No cabe duda de que Ya es verano arrancaba con fuerza un 30 de julio. En un primer momento, Telecinco esperaba que la emisión de este nuevo formato asegurase repuntar esas malas audiencias que estaban consiguiendo últimamente.

De hecho, decidieron incluir en la parrilla de Telecinco este espacio porque El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía son todo un éxito. De manera que querían expandir su terreno a los sábados y domingos.

Asimismo, salió a la luz el nuevo proyecto de la productora: Ya es verano. No obstante, pese a que una parte del público esperaba que fuese un soplo de aire fresco, lo cierto es que acabó decepcionando para algunos.

Después de 2 meses de emisión. la productora ha podido comprobar que este espacio no ha sido una solución para este problema que llevaba arrastrando desde hace un tiempo. Justamente, por este motivo, Unicorn Content ha decidido poner fin a este espacio y ofrecer en su plantilla otro.

En el día de ayer, 25 de septiembre, se emitió el último programa de Ya es verano. "Hoy es 25 de septiembre, no sé si sabéis lo que eso significa. Significa que se ha acabado, ahora ya sí, el verano"; empezaba diciendo María Verdoy, colaboradora del formato.

"Han sido 9 fines de semana, 90 horas bastante intensas. Y significa que el equipo de este programa esperamos que hayáis disfrutado lo mínimo que hemos disfrutado nosotros con vosotros y que ahora sí, toca recoger la sombrilla", decía la reportera.

Acto seguido, se emitió un emotivo vídeo en el que se recopilaban algunos de los mejores momentos de Frank Blanco y Verónica Dulanto. Nada más terminar la grabación en cuestión, los presentadores no podían evitar contener las lágrimas.

"Quería darle las gracias, a todo el público, al equipo, a Mediaset, hemos sido muy felices en este verano. Toda la suerte al que viene, gracias de corazón", decía sumamente emocionada Verónica Dulanto,

"Lo que llevo diciendo semanas. Me han dado la oportunidad de pasármelo como una niña, he conocido gente alucinante y nos han tratado tan bien, gracias, gracias, gracias», apuntaba por su parte Marta González Novo. «Nos tenemos que ir, gracias por todo lo vivido, nos tenemos que ir porque ya no es verano", añadía por su parte Frank Blanco.

El sustituto de Ya es verano

Mientras que Ya es verano se despide, al menos por ahora, definitivamente de la cadena, lo cierto es que Telecinco tiene otro as en la manga para reemplazarlo. Y es que Unicorn Content ha decidido traer de vuelta a Emma García para conducir el nuevo formato de los fines de semana.

El formato en cuestión tiene por título ¡Fiesta¡ y empezará su emisión el próximo sábado, 1 de octubre. A pesar de que verá la luz dentro de unos días, todavía no se conocen demasiados detalles acerca de cómo será la dinámica del nuevo formato de los fines de semana.

Los únicos datos que se conocen es que no contará con una sección de actualidad, como era en el caso de Viva la Vida y Ya es verano, y tendrá como reportera a la misma Marta Riesco.

