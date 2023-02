Última hora sobre el estado de Miguel Frigenti tras ser agredido por un famoso

Miguel Frigenti habría sufrido, presuntamente, una agresión por Jacobo Ostos. El programa de Emma García, Fiesta, abría con esta noticia que ha sorprendido a muchos. El periodista continúa en el hospital y aunque se encuentra bien, piensa tomar acciones legales contra el hijo de Jaime Ostos.

Según ha revelado, los acontecimientos ocurrieron en una conocida discoteca durante la pasada noche. Jacobo Ostos le propinó una bofetada al colaborador de televisión que lo dejó totalmente inconsciente.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Miguel Frigenti, hospitalizado por una agresión de Jacobo Ostos

A través del programa Fiesta, se ha revelado la presunta agresión que ha sufrido Miguel Frigenti por Jacobo Ostos. Fani Carbajo ha sido una de las encargadas de contar cómo ocurrió todo:

“Miguel fue a trabajar a una discoteca, llegó Jacobo Ostos y, presuntamente, le dio un puñetazo sin venir a cuento. Sin decir nada, sin mediar palabra, le soltó un puñetazo delante de todo el mundo”, señala Fani a Emma García.

| Instagram @miguelfrigenti

Alejandra Rubio ha arrojado un poco de luz sobre cómo pasó. La hija de Terelu Campos ha comentado que ha podido hablar con el DJ, y sus palabras han sido muy reveladoras:

“Yo he hablado con Jacoco, él me lo niega en principio. Pero me dice una frase que me ha sorprendido mucho. Me ha dicho, «quedate con esta frase, seguro a que a él no se le olvidará: a los muertos hay que respetarlos»”, ha confesado Alejandra Rubio.

Ante las palabras de Rubio, Aurelio Manzano ha revelado que se ha puesto en contacto con el director de la discoteca, y le ha contado cómo fue la actitud de Ostos al llegar a la discoteca:

“Él llegó, sin mediar palabra, se guardó el reloj y sin decir solo una frase le dio un puñetazo que lo tiró al sofá y Miguel no se pudo no defender”, cuenta el periodista.

Una de las redactoras de Fiesta ha asegurado que había hablado con Miguel Frigenti. El periodista se encuentra todavía en el hospital y está recabando toda la información para el parte de lesiones e interponer la demanda oportuna:

“Le propinan una bofeda que lo tira al suelo, pierde las gafas y se queda inconsciente durante unos minutos. Le están escribiendo el parte de lesiones y piensa poner una denuncia por agresión”, revela la redactora.

Por el momento, no han trascendido los detalles que llevaron al hijo de Jaime Ostos a agredir al periodista. Las primeras hipótesis plantean que algún comentario de Miguel sobre el padre del DJ habrían desatado todo.

La última hora sobre el estado de Frigenti revela que está estable, pero todavía dolorido por la agresión. El periodista no piensa quedarse de brazos cruzados y piensa denunciar al DJ por agresión.

Miguel Frigenti y Jacobo Ostos ya protagonizaron un tenso encuentro

Pero la historia de Miguel Frigenti y Jacobo Ostos viene de lejos. No es la primera vez que ambos han protagonizado un encontronazo. Tras la muerte del padre de Jacobo Ostos, Miguel Frigenti se mostró muy crítico con la figura del diestro.

| Europa Press

Algo que Jacobo no vio con buenos ojos, y recurrió a las redes sociales para mandarle un contundente mensaje al colaborador de televisión:

“Te tienes que lavar la boca y nacer 1.000 veces para nombrar a mi padre y llegarle a la suela del zapato. Tus padres deberían haberte enseñado lo que es el respeto y la educación, pero no lo hicieron”, le espetaba al colaborador por aquel entonces. Ahí fue cuando la relación entre ambos comenzó a tensarse, y, finalmente, ha terminado de la peor de las maneras.