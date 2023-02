Victoria Federica, destapada por Telecinco

Victoria Federica de Marichalar y Borbón suele estar en el punto de mira. Pues a pesar de formar parte de la Familia Real, ella hace lo que quiere con su vida y suele estar rodeada de focos. Sin embargo, ahora ha salido a la luz un dato que tiene que ver con las noches que vive la joven.

Por todos es conocido que la nieta del emérito tiene una vida social de lo más ajetreada. No hay evento que la influencer se pierda, y su presencia ante las cámaras siempre da mucho de qué hablar.

A Victoria Federica le encanta aparecer en las fiestas más exclusivas de la capital, y siempre lo hace muy bien rodeada de sus amigos. Ahora, una nueva información revelada por Socialité arroja un poco de luz sobre el lugar donde termina Victoria Federica sus fiestas.

Al descubierto las noches de Victoria Federica

Hace unos minutos, desde Socialité, se ha revelado una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que, a través del testimonio de un taxista, hemos podido conocer que tras una larga noche de fiesta, Victoria Federica acude a Zarzuela.

Sí, como han leído. El taxista ha hablado con el programa, revelando que se ha encargado de llevar en varias ocasiones a la hija de la infanta Elena a Zarzuela tras terminar la noche. Según ha contado al programa, la joven daba la dirección de Palacio para recogerse después de una noche de ocio:

“Yo lo que entendí al principio es que iba a casa de su padre, pero prefirió decirme la dirección de Palacio. Me dijo «bueno, pues voy a Zarzuela»”, apunta el taxista.

Además, dicho testimonio ha reconocido que Victoria es de lo más educada y siempre ha mantenido la compostura en las varias ocasiones que han coincidido:

“Debo decir que fue muy educada y muy correcta durante todo el camino, que fue largo”, apunta el testimonio. Para aportar más credibilidad al testimonio, el taxista hablaba sobre cómo era momento de dejar a Victoria Federica en casa.

“Le abrieron la puerta desde una garita donde había como un portón y luego le abrieron otra puerta de una zona asfaltada. Obviamente, nadie de la familia salió a abrirle la puerta”, asegura.

Lo cierto es que nadie podría imaginar algo así. Aunque es cierto que la joven mantiene muy buena relación con el resto de la familia real. La presentadora de Socialité, en tono de broma, aprovechaba para reconocer que ella también acabaría una noche de fiesta en Palacio.

“Yo también me iría a Zarzuela, que allí hay servicio 24 horas. Y me harían unos macarrones a las cuatro de la mañana, que me los comería más a gusto que un arbusto”, señalaba Nuria Marín.

El gran defecto de Victoria Federica

Pero este no ha sido el único tema que ha tratado Socialité. El programa de Telecinco se ha hecho eco de un vídeo publicado por Victoria Federica junto a su amiga. En él, la socialité habla con su amiga de las cosas que odian la una de la otra.

La amiga de Victoria Federica no se ha cortado un pelo, y le espetaba el gran defecto que tiene:

“Odio que seas tan impuntual”, señalaba.

Al parecer, Victoria Federica no controla muy bien los tiempos. Se ve que, en más de una ocasión, ha hecho esperar a su amiga más de la cuenta. Eso sí, cabe destacar que el vídeo ha sido el clave de humor. Y es que se trataría de una tendencia muy habitual ahora en la plataforma de TikTok.