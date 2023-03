Una estrella de Telecinco se harta y desvela el lado oscuro de la cadena

Telecinco ha sido sometido a muchos cambios en los últimos tiempos. Con el nuevo Código Ético, la cadena de Fuencarral vetaba a algunos de los personajes que más contenidos han dado a la cadena. Ahora, uno de los grandes rostros de Telecinco se ha hartado y ha hablado tras confirmarse que ya no volverá a aparecer.

Estamos hablando de Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores forma parte de esa larga lista de personajes non gratos para Telecinco. La joven se ha pronunciado recientemente sobre este veto y ha desvelado el lado oscuro de la cadena. Según ha confesado la joven, el daño que Telecinco ha hecho a su familia es “imperdonable”.

Rocío Flores habla tras el veto de Telecinco

Con la llegada de nuevos directivos a Telecinco, la cadena busca aires de cambio, una nueva imagen que la aleje por completo de polémicas. En los últimos tiempos, Mediaset ha estado en el punto de mira.

Con la vuelta mediática de Rociíto a la televisión, se desató todo un huracán mediático que formó un sinfín de críticas. Esto llevó a la hija de Antonio David a alejarse por completo de la televisión. La influencer parecía haber encontrado su hueco como colaboradora de televisión.

Rocío Flores se había convertido en una de las colaboradoras de El Programa de Ana Rosa.

Sin embargo, con las apariciones de su madre por otro lado en los programas de La Fábrica de la Tele, Rocío Flores decidía salir de la televisión. La exsuperviviente veía como su salud mental se ponía en jaque y sabía que debía parar como fuera.

Rocío se centró en su carrera como influencer, donde ha cosechado un gran éxito, y, ahora mismo, ese es su medio de trabajo. En un reciente acto público, la hija de Rociíto reaparecía ante los medios y hablaba tras el anuncio del veto de Telecinco:

“Ahora parece que no se va a hablar de nosotros ni nada. Sí me da tranquilidad. Hubiese estado muy bien que esas medidas las hubiesen tomado hace dos años. Me hubiese ahorrado muchísimas cosas”, ha revelado la joven.

Rocío reconoce que la mejor decisión que pudo tomar fue la de alejarse de la televisión. Su principal preocupación ahora mismo es tener estabilidad y tranquilidad:

“Estos meses sin aparecer en televisión me han venido muy bien psicológicamente. Lo he pasado muy mal, no de ahora, sino desde hace ya tiempo. Al final, quería tranquilidad y es lo que tengo”, confiesa.

Rocío lanza un mensaje claro a Telecinco

A la influencer no le tiembla el pulso a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Rocío desvelaba el lado oscuro de Telecinco, afirmando que la cadena “le había destrozado la vida”:

“De todo se aprende. Estoy bastante serena y eso es lo que quiero. Serenidad, poder trabajar… Al final se ha dañado mucho mi imagen tanto laboral como personal. Se me ha destrozado la vida”, asegura Flores.

Con el nuevo código de Telecinco, la joven ya no formará parte de los contenidos de la cadena. Ahora, la hija de Rociíto está muy centrada en su familia y en su trabajo como influencer. Cabe destacar que Rocío no es la única de la familia Flores que forma la lista de vetados; Antonio David, David Flores, Olga Moreno y Rocío Carrasco también están en ella.