Toñi Moreno, abatida por una muerte que ha desgarrado el corazón de su hija Lola

Toñi Moreno, periodista y presentadora, se ha convertido en uno de los rostros más queridos y respetados de la pequeña pantalla. Hace un tiempo tomó una decisión que ha marcado su vida para siempre y que le ha hecho inmensamente feliz: ser madre. Tiene una hija llamada Lola que ha conquistado a las redes sociales gracias a una simpatía que no ha dejado indiferente a nadie.

Toñi Moreno es una persona bastante discreta y muy pocas veces habla de su vida privada, pero con su pequeña hace grandes excepciones. Lola le ha robado el corazón y su único objetivo es hacerla feliz, pues todavía es muy pequeña y necesita su ayuda para todo. Recientemente ha comunicado que una persona especial para la menor ha fallecido: la “abuelita Esperanza”.

| Telecinco

Toñi disfruta de una conexión muy especial con sus seguidores de Instagram, por eso tiene la necesidad de ser sincera con ellos. Les ha confesado que no está atravesando un buen momento porque su familia está llorando la pérdida de Esperanza, una mujer muy querida. No formaba parte del clan, pero tenía un vínculo muy estrecho con la presentadora y adoraba a la pequeña Lola.

“Para mi niña ha sido su abuelita Esperanza y era impresionante verlas juntas hasta el último momento. Cuando ya estaba malita, Lola se quedaba quieta, sin que nadie le dijera nada hasta que Esperanza llegaba y le estampaba un beso”. Estas palabras han emocionado a los fans de la andaluza, pues entienden que está bastante afectada.

Toñi Moreno manda un mensaje: “El amor es el sentido de todo”

Toñi confesó en una ocasión que durante una etapa pensaba que había tocado fondo, pero no tardó en recomponerse y seguir adelante. Es una mujer fuerte y luchadora que disfruta de un talento desmedido, por eso tiene tanto éxito entre los espectadores. Lamentablemente no termina de encontrar su hueco en Telecinco, pues los programas que presenta no tienen demasiada repercusión.

Moreno está encantada con sus compañeros, de hecho es uno de los pocos rostros televisivos que no tiene enemigos públicos. Siempre que padece algún problema se refugia en sus seres queridos, por eso ha aprendido que lo más importante es la familia. Está muy afectada porque ha tenido que despedirse de Esperanza, pero sabe a quién pedir ayuda para superar el bache.

Toñi escribió unas palabras en su cuenta de Instagram que hoy han tomado una repercusión especial, pues son más necesarias que nunca. “No hay nada más importante en la vida que el tiempo que pasas con los tuyos. El amor es el sentido de todo esto a lo que llamamos vida”, deslizó la presentadora haciendo gala de su talento literario.

Toñi Moreno podría revivir su peor pesadilla

Toñi es una de las grandes presentadoras del momento y puede presumir de haber trabajado en los programas más importantes. Sin embargo, hubo una época en la que se quedó sin trabajo y aquello le generó unas consecuencias terribles. Por suerte supo pedir ayuda a tiempo y el trauma es cosa del pasado, pero podría volver a repetirse.

Moreno es la encargada de conducir los debates de Secret Story, un concurso en el que ha consolidado su enorme talento. El problema es que los espectadores no terminan de comprar el formato, por eso la dirección ha decidido que dure menos tiempo. La andaluza podría desaparecer de Telecinco, pues sus jefes no quieren seguir apostando por el espacio que está presentando actualmente.

La comunicadora siempre ha estado bien rodeada, su entorno le adora y estará cerca en los duros momentos que está viviendo. Lo que más preocupa es que su hija eche de menos a “su abuelita”, pero la periodista sabrá explicarle lo que sucede. Es una madre excepcional, siempre está a la altura y el público le considera un referente.