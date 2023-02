Borja Estrada se atreve a confirmar los nuevos rumores sobre sus padres

Borja Estrada se ha visto obligado a confirmar, públicamente, los nuevos rumores que se han generado alrededor de sus padres, después de las polémicas palabras que pronunció mientras estaba dentro de la granja más famosa de Mediaset España.

Este jueves, 23 de febrero, se ha celebrado la última gala de Pesadilla en el paraíso. En ella, los concursantes de la segunda edición de este conocido reality han tenido la oportunidad de saldar las cuentas pendientes que se han quedado en el tintero.

Pero, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido Borja Estrada. Tras proclamarse ganador, el hijo de Pipi Estrada se ha sentado en el plató del debate final para hablar, junto al resto de granjeros, sobre todo lo que ha sucedido en este mes y medio.

Y, aunque el joven iba preparado para todo, lo que menos esperaba era que se fuera a enfrentar, una vez más, a su rival dentro del concurso: José Antonio Avilés.

Como todos sabemos, si hay algo que ha marcado la convivencia de estos dos granjeros han sido las fuertes broncas que han protagonizado dentro del reality.

Ahora, Borja Estrada ha tenido que aclarar unas polémicas declaraciones que hizo dentro de Pesadilla en el paraíso y que le estuvieron atormentando por días.

Borja Estrada matiza sus palabras

Borja Estrada ha tenido que aclarar en directo toda la polémica que se ha generado en torno a la venta del piso de sus padres. Y es que, dentro de la granja, José Antonio Avilés aseguró, tras una conversación con su compañero, que el piso lo vendieron sus dos progenitores.

Pero todo apunta a que esta información no sería del todo cierta. Por eso, Teresa Vieira quiso matizar las palabras de su hijo durante una de sus intervenciones televisivas: "Ese piso era mío".

"Pipi y yo hemos compartido un piso toda la vida. Él se fue de casa y, en un momento determinado, él tuvo un problema con Hacienda y yo me hice cargo de pagar ese tema".

Ahora, este tema ha provocado la última discusión entre Borja Estrada y el colaborador de televisión. Durante el debate, el hijo de Pipi ha explicado que, en aquel momento, estaba manteniendo una conversación con Maite Galdeano sobre pisos.

Y fue en ese momento cuando el tertuliano de Telecinco le preguntó si sus padres habían vendido un piso. Según el vencedor, malinterpretó las palabras de su compañero, pensando que se refería al piso donde vivían sus padres.

"Le digo que el piso lo vende mi madre. El piso no tiene nada que ver, te estás equivocando, lo digo cincuenta veces", ha matizado Borja Estrada, durante el debate final de Pesadilla en el paraíso.

Tras escuchar las explicaciones del joven, Belén Ro ha querido defender a su compañero de profesión. Y es que, según ella, Borja Estrada confirma que "Pipi también vendió el piso".

"Si te equivocaras o no ya es tu problema, pero sale de tu boca", ha puntualizado la comentarista de realities, antes de asegurar que Avilés "utiliza una información que tú le has dado, no se la inventa".

A continuación, el hijo de Pipi y Teresa ha explicado que, efectivamente, esa fue la información inicial, pero cuando se da cuenta de la metedura de pata, rectificó en varias ocasiones.

"Le doy una información y luego le digo que no es así, pero él decide que lo que le interesa es que lo venda mi padre", le ha respondido Borja Estrada a la colaboradora.

Por su parte, Avilés también ha querido dar su versión de lo que sucedió aquel día. Según el tertuliano, después de escuchar esta información, le volvió a preguntar a su rival y este se lo confirma hasta en dos ocasiones.

"Mi trabajo es traer información. Eres tú el que lo vuelves a confirmar", se ha defendido el granjero. "Yo no he hecho nada que no sea ético ni mucho menos".

"Creo que tu labor es salir y comprobar antes de dar la información de quién vende el piso, has dado una información falsa", ha sentenciado Borja Estrada muy enfadado.