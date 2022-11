Tamara Falcó reconoce que ha vuelto y cuenta cómo se siente

Los últimos meses han sido de lo más convulsos para Tamara Falcó. La marquesa de Griñón ha acaparado alguno de los titulares más impactantes de los últimos tiempos. Tras el escándalo de su separación de Íñigo Onieva se le sumó la polémica por sus controversiales palabras en el congreso de México.

Tamara decidió alejarse de los focos para evitar todo el aluvión mediático. Ahora, la empresaria ha decidido retomar todos sus proyectos y está dispuesta a volver al ojo público.

La marquesa de Griñón se encuentra inmersa en un sinfín de proyectos, entre los que se encuentra una colección de ropa y sus colaboraciones en televisión.

Tamara Falcó reaparece por todo lo alto

No cabe duda de que este será un año difícil de olvidar para Tamara Falcó. En las últimas semanas su nombre no ha dejado de escucharse y ha sido objeto de multitud de críticas, la mayoría muy negativas. La hija de Isabel Preysler ha sido sometida a un auténtico escarnio público, pero lo cierto es que en algunas ocasiones ha sido ella misma quien ha avivado las polémicas.

Tras un tiempo alejada y tomándose las cosas con un poco de perspectiva, Tamara ha encontrado la fuerza necesaria por volver al ruedo. Hace unos días reaparecía en la presentación de su colección de ropa con Pedro del Hierro.

En ella, habló sin tapujos sobre los últimos tiempos y cómo había logrado superar el huracán mediático. Sin duda alguna, el apoyo de amigos y familia ha sido fundamental para poder sobrellevar la presión: "Mi familia, mis sobrinos que son lo máximo, mi madre que es un pilar gigante y mis amigas. No he estado casi sola ni un momento", revelaba a los medios.

Por todos es sabido que Tamara es una ferviente creyente y de nuevo ha querido agradecer a la Virgen, quien ha jugado un papel crucial en su vuelta: "Ha sido rápido gracias a la Virgen. Después del retiro en Lourdes me sentí con una fuerza que no era mía. Lo he llevado de una forma que podría haber sido peor", confesaba.

Sin embargo, han sido momentos que difícilmente podrá olvidar: "Evidentemente he llorado, evidentemente he tenido momentos malos, evidentemente tuve momentos en los que no sabía muy bien qué había sucedido", relataba ante las cámaras.

Tamara Falcó y su vuelta a Masterchef Celebrity

Tamara se encuentra imparable de nuevo y por ello ha querido volver a uno de los programas donde más feliz ha sido: Masterchef Celebrity.

Pero no ha vuelto para demostrar de nuevo sus dotes culinarias, sino para apoyar a Isabelle Junot, la mujer de su primo, Álvaro Falcó.

«Estoy muy orgullosa de ella. No le he visto el pelo desde que entró en MasterChef. Que esté aquí y que se esté saltando las cosas importantes de su vida, como el cumpleaños de mi primo".

"Estoy muy contenta de que se tome esto tan en serio y que podamos compartir esto", revelaba.

Tamara tiene una estrecha relación con Isabelle, por ello, no ha dudado en mostrarle todo su apoyo públicamente. Junot también le dedicó unas emotivas palabras a la marquesa de Griñón, revelando que "ella siempre está ahí, si lo necesitas".

Además, recordó el importante consejo que le dio Falcó, cuando entró a la familia: "Me ha dicho que ser marquesa es como tener una encina milenaria, que no es tuya, pero tienes que cuidar hasta pasársela al siguiente", revelaba.