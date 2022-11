Carlos Sobera confiesa que su hija no quiere verle y explica por qué

Carlos Sobera siempre ha presumido de su familia. Además de estar casado con una mujer maravillosa, como es Patricia Santamarina, el cariño que le tiene a su hijastra, Arianna Aragón, es conocido por todos.

A pesar de no ser padre e hija biológicamente hablando, Sobera siempre tiene palabras de orgullo hacia ella, y viceversa. Arianna es hija de Patricia y Rody Aragón, hijo del famoso payaso Fofó.

La joven está triunfando con la obra Miles Gloriosus junto al presentador de Pesadilla en el Paraíso. Y cada vez que tiene oportunidad, habla maravillas de lo que supone trabajar con su padrastro encima del escenario.

A Arianna la vimos en televisión hacer una breve aparición en El precio justo, también junto a Sobera. Pero lo cierto es que lo que siempre le ha llamado ha sido el teatro.

La vena artística le viene de familia. Y es una intérprete que promete mucho por su buen hacer en la citada obra de teatro que comparte con Sobera.

Carlos Sobera debe asumir que su hija no quiere verle

El caso es que ambos han dado una exclusiva esta semana para la revista Lecturas. Y los dos opinan lo mismo en cuanto a la figura que significa Carlos para Arianna, así como la joven para el presentador de Telecinco.

"Aunque biológicamente no sea mi padre, es como si lo fuese, llevo toda la vida con él", confesaba la actriz en la conocida publicación rosa. "Es bonito que nos digan que somos padre y hija", continuaba la joven.

Lo que está claro es que ambos son uña y carne en el escenario. Y es obvio que se mueven como pez en el agua en el teatro con una obra que está triunfando por toda España.

"Parece que lleve 10 años en escena", desvelaba el presentador de Telecinco sobre lo bien que se desenvuelve encima de las tablas su hijastra.

Sobre su debut, Arianna recuerda que lo hizo a los 24 años en Mérida y afirma que le costó creérselo. "Me volví llorando, fue superbonito, la verdad".

El motivo por el que la joven no quiere verle en Telecinco

Lo que más ha llamado la atención en esta entrevista conjunta que han hecho padre e hija es que Sobera ha confesado que la joven nunca le ve por la televisión.

“No ve ninguno de los programas en los que salgo”. Así deja claro Carlos Sobera lo poco que siguen sus andanzas televisivas algunos miembros de su familia como Arianna.

Sobre si están pendientes de todos los realities y concursos que conduce en Telecinco, este ha dicho lo siguiente. “De este tema no hablemos, por favor, que me pongo nervioso. Ni Arianna ni mi hija pequeña, no ven ninguno”.

En un tono de humor, Sobera deja patente que le ignoren de esa manera no le parece normal. “Que ni mi propia familia vea los programas que yo hago me parece…".

"Menos mal que Patricia sí lo ve todo, además con sentido crítico, que es lo mejor. Y dice lo que le gusta y lo que no le gusta”, sostiene.

El caso es que la respuesta de la hija de Rody Aragón no tiene desperdicio. "No veo la tele, veo el fútbol, que me gusta mucho, y veo plataformas, pero no veo mucho la tele”.

Como no podía ser de otra manera, sabe que no queda bien decir eso delante de su padrastro. “Sé que debería hacerlo más”, afirmaba avergonzada ante la mirada fija de Carlos Sobera.