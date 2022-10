Susana Saborido, mujer de Joaquín Sánchez, confirma el rumor sobre su zona íntima

Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, son un matrimonio bien avenido que lleva muchos años juntos y forman una feliz familia a ojos de sus seguidores.

Todos sabemos cómo es Joaquín Sánchez en sus redes sociales y siempre que puede comparte ciertos vídeos que se vuelven virales en cuestión de minutos.

El veterano futbolista del Betis es todo un showman en el mundo virtual y sus seguidores se ríen a carcajadas cada vez que tiene una ocurrencia. Además, en ocasiones esta 'performance' casera viene acompañada por una invitada especial, y no es otra que su esposa, la citada Susana Saborido.

Joaquín debuta y deja atónita a su mujer, Susana Saborido

El caso es que el humor de Joaquín es inconfundible y eso ha llamado la atención a los jefazos de Atresmedia. Con todo, han decidido contar con él para presentar un programa en pleno prime time y que se estrenó hace tan solo unas horas.

| ATRESMEDIA

Este miércoles 5 de octubre, Joaquín debutaba como presentador de televisión. Y lo cierto es que ha rayado a gran altura a ojos de lo que se ha comentado en las redes sociales.

El primero de los programas que ha conducido el jugador del Betis ha tenido como invitado al mejor cocinero del mundo, Dabiz Muñoz.

El chef español, que posee tres estrellas Michelín, apareció en el programa de Joaquín junto a todo el equipo de DiverXO, restaurante por el que saltó la fama hace años.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Susana Saborido, perpleja al ver cómo su marido cuenta la intimidad

Junto al chef estuvieron Pablo Sobrino, el chef ejecutivo, Marta Campillo, la jefa de sala y Pedro Casado, el CEO de DiverXO. En un momento dado, Joaquín Sánchez tiró de su humor habitual para contar una anécdota que dejó impactado a todo el equipo que venía con Dabiz Muñoz.

| GTRES

Una intimidad que seguramente a su mujer, Susana Saborido, no le habrá hecho ninguna gracia que este la contase delante de toda España.

El caso es que Joaquín nació con un defecto y así lo puso de manifiesto en el programa de ayer. "Yo nací con un huevo defectuoso, sin hacer", ha confesado Joaquín ante la mirada atónita de los invitados en su primer programa. Tal peculiar fue el detalle que el propio chef le preguntó hasta dos veces si estaba bromeando.

Dabiz Muñoz no da crédito a lo revelado por Joaquín

Incluso el director de la productora 'Proamagna', Javier Ruiz, desveló algo especial durante la emisión del programa en Twitter. Y es que David sintió tal curiosidad por la anécdota que siguió preguntándole por la misma a Joaquín cuando las cámaras no estaban grabando.

Lo más surrealista de todo fue cuando Joaquín, sin pensárselo dos veces, contó lo que le aconsejó el médico para que "su huevo se acabara de hacer". Así lo relataba el futbolista del Betis mientras cocinaba con Muñoz.

| Cedida

"El médico le dijo a mi madre que había que esperar un poco para operarme o que, para que se me cociera el huevo, me tenía que poner todos los días 20 minutos al sol", apuntó.

Después de todo, Joaquín tranquilizó al cocinero, que se interesó por conocer cómo había progresado el problema.

"Lo tengo ya todo al mismo nivel, están los dos perfectos. Mi hermana mayor me lo cuenta, que era ella quien me ponía muchas veces al sol. Me tapaba entero y el huevo al sol", dijo.

Tras sus palabras, el propio Dabiz Muñoz no podía evitar dejar de reír y consideró lo siguiente. "Esto es lo mejor del día", confesó ante la mirada cómplice del jugador verdiblanco.