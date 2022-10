Enrique Iglesias reconoce que han roto y que nunca se han querido como todos piensan

Enrique Iglesias sabe que la relación entre Tamara Falcó y uno de sus compañeros de trabajo es algo complicada. Y es que, al contrario de lo que todos pensaban, la socialité no ha conseguido ganase del todo el cariño de este conocido presentador de televisión.

Desde que salieron a la luz las imágenes de Íñigo Onieva besando a una chica durante un festival de música celebrado en Estados Unidos, varios rostros conocidos de nuestro país han querido opinar sobre la situación que está viviendo la Marquesa de Griñón en la actualidad.

Y, aunque muchos se posicionaron públicamente a favor de la hermana de Enrique Iglesias, tras el Congreso Mundial de las Familias 2022, celebrado en México, las cosas han cambiado por completo.

| Enrique Iglesias | Euphoria

Muchas personas han comenzado a atacar a la ganadora de Masterchef Celebrity por las palabras que pronunció sobre la sexualidad durante este evento ultracatólico.

Ahora, uno de los mayores detractores de la socialité, ha dejado sin palabras a Enrique Iglesias después de posicionarse al lado de su hermana.

Enrique Iglesias no se esperaba este apoyo

Enrique Iglesias se ha quedado mudo al ver las palabras que Juan del Val le ha dedicado a Tamara Falcó. Y es que, desde que la colaboradora de El Hormiguero anunció su ruptura, ha sido una de las personas más críticas con la socialité.

Pero, este martes 4 de octubre, el presentador de Atresmedia decidió acudir a sus redes sociales para posicionarse acerca de la última intervención pública de su compañera de trabajo.

| Twitter: El_Hormiguero

Junto a unas imágenes suyas y de la hermana de Enrique Iglesias, Juan del Val ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una reflexión sobre todo lo que ha pasado desde que la Marquesa de Griñón anunció su compromiso con el empresario.

"Una semana después, todo el mundo abandona el barco. Unos días han bastado para pasar de considerarla una heroína a la reaccionaria de la que hay que huir", ha comenzado relatando el comunicador.

El televisivo no puede entender cómo la gente ha podido ensalzar la figura de la hermana de Enrique Iglesias por el único hecho de haber sufrido una infidelidad.

"Cientos de señoras y algunos señores me vapulearon en Redes por 'meterme con Tamara' y no ser lo suficientemente empático con una compañera que estaba sufriendo. Me la comí, aunque nada de eso sucediera. Gajes del oficio".

Pero ahora, parece que las cosas han cambiado para Tamara. Y es que, después de participar en el Congreso Mundial de las Familias, muchos han optado por criticar a la hija de Isabel Preysler.

"Cuatro días después, todo es distinto. Tamara ha ido a un foro ultracatólico sobre la familia tradicional a decir lo que piensa y la gente ha sobreactuado para llevarla a la hoguera, como hace unos días destrozaron al novio infiel y elevaron a los altares a una mujer por el simple hecho de haber sufrido una infidelidad".

| Atresmedia

Y, aunque nunca ha estado en el 'team Tamara', Juan del Val no puede entender cómo hay personas que critican a su compañera por el simple hecho de dar su opinión. "Tamara y yo estamos en las antípodas ideológicas, pero le tengo cariño y la respeto como respeto a todo el mundo".

"Hay una cierta paradoja en esta historia que a ella y a mí nos separa y nos une. Yo he formado una familia tradicional, estoy casado con la misma mujer con la que vivo desde hace 24 años y con la que tengo tres hijos. Sin embargo, respeto profundamente a otras familias que son distintas, nada tradicionales, como, por ejemplo, la suya".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"La clave es el respeto, no solo cuando conviene estar donde más calienta el sol para luego huir cuando ya no te conviene. Yo soy ateo, pero sé lo que es la caridad cristiana. Otra paradoja. Siempre hay que estar con el más indefenso. Por eso, desde mi discrepancia con ella, yo hoy sí apoyo a Tamara".