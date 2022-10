Pablo Motos admite el motivo real por el que no ha podido tener ningún hijo

Pablo Motos es un presentador que no suele prodigarse mucho a la hora de hablar de su vida más personal. El caso es que el conocido comunicador y conductor de El Hormiguero desde hace más de una década, intenta que su vida privada no sea demasiado expuesta. Aunque hay datos concretos de la misma que conocemos desde hace tiempo.

Sus seguidores siempre están atentos a lo que pueda contar este sobre su vida íntima. Y hace unos años, el comunicador de Requena dejaba claro por qué no había podido tener hijos con su mujer, Laura Llopis.

Pablo Motos lleva muchos años casado con Laura, que también es guionista en El Hormiguero. En una entrevista que le realizó Bertín Osborne en 2015, este desveló el motivo por el que no es padre.

Pablo Motos desvela la razón por la que no ha tenido hijos

Fue en el programa de TVE En la tuya o la mía la primera vez que Motos se abrió en canal para contar ciertas cuestiones de su vida. Se refirió a su adolescencia, su difícil situación familiar y sus inicios en los medios.

Allí, en una charla distendida con Bertín, que sabe sacar lo mejor de los entrevistados que lleva a sus programas, Motos fue más sincero que nunca. A la pregunta de "¿Por qué no has tenido hijos?", el de Requena contestó que "no he tenido hijos por el karma".

| Gtres

En tono jocoso, el valenciano se refería a que cuando era un niño "era un chico muy gamberro". Y sabe que si tuviese un hijo, este podría ser igual o incluso peor que él.

Bertín Osborne le sonsaca la información que siempre ha ocultado

Además, este habló de que sus comienzos no fueron nada sencillos. Y es que su familia no tenía demasiado dinero y este solía juntarse con las personas "más chungas" de su barrio.

Lo cierto es que quiso cambiar de vida para siempre el día en el que se vio inmerso en un tremendo lío y pensó mejor las cosas, modificando su forma de vivir por completo.

| Semana

Él quería ser "un pijo con mucho estilo", aunque sabía que no tenía ninguno, pero le ha confesado a Bertín que al final consiguió ser "aspirante a pijo".

Cuenta también el presentador de El Hormiguero que empezó a ganar un poco de dinero "cuando comenzó a dar clases de guitarra. Todo el mundo me quería", recuerda Motos en aquella entrevista en Televisión Española.

Así se ligó el presentador valenciano a su actual mujer

"Aprendí de la calle, pero me fui antes de que pasara algo malo", le espetaba a Bertín, que seguía atento a la conversación con el presentador valenciano.

| España Diario

En aquella charla, también hubo tiempo para hablar de su forma de ligar y cómo acabó con su mujer actual, Laura Llopis.

"Tenía muchas dificultades para ligar, por eso tenía que tener otras cualidades", exponía. "Ahora llevo 20 años con mi mujer. Me enamoré de ella en la radio, era mi productora", desvelaba.

"Yo la veía tan guapa y pensaba: ¿Me voy a morir sin darle un beso?". Y afirma lo siguiente sobre lo que ha vivido en el plató durante todos estos años. "Me han hecho proposiciones deshonestas en el programa, pero mi mujer tiene un radar y nunca he aceptado ninguna", ha dicho con sinceridad.

Por último, este se ha referido a los retoques estéticos que se hizo hace tiempo. Se operó los ojos, se inyectó bótox, "dos bultos en los carrillos como Monchito" los llamaba, y se cambió la dentadura.