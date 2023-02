‘Supervivientes 2023’ prepara el fichaje que no gustará nada a Rocío Carrasco

Supervivientes 2023 está a un paso de comenzar y ya han empezado a desvelarse el nombre de los primeros concursantes. Así, sabemos que tanto Gema Aldón como Patricia Donoso van a ser habitantes de la isla de Honduras. Eso sí, son muchos los rumores que existen respecto a las personas que las van a acompañar en esta aventura.

Y hay un nombre que está sonando con mucha fuerza entre los posibles participantes de Supervivientes 2023. Se trata de un nombre que no va a gustar nada a Rocío Carrasco porque es una mujer que ha hecho mucho daño a una de sus amigas. En concreto, ha arremetido duramente y de forma reciente contra Alba Carrillo.

Supervivientes 2023 y su posible incorporación bomba

El reality de supervivencia aún tiene que desvelar muchos nombres de concursantes y uno de ellos afecta directamente a Alba, la amiga de Rocío Carrasco. Sí, porque se trata de Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez con el que aquella tuvo más que un tonteo esta pasada Navidad. Situación que fue todo un escándalo y que llevó al matrimonio a culpabilizar públicamente de todo a Carrillo.

Supervivientes 2023 aún no ha confirmado a Alicia, pero todo parece indicar que podría ir a la isla. Rumor que se ha acrecentado cuando se ha descubierto que Jorge y ella van a ser los invitados del programa Déjate Querer este próximo sábado. Un espacio donde, al parecer, van a intentar demostrar que su amor está a prueba de todo y que están más felices que nunca.

En efecto, al desvelarse esta presencia televisiva del matrimonio a pesar de haber renegado semanas atrás de la tele, ha hecho levantar las sospechas. Y así lo ha manifestado Alba en Ya es mediodía. Sus palabras han sido estas: “Voy a hacer de Nostradamus y voy a decir lo que pienso”.

“¿Puede ser que esta sea la productora de los que luego van a saltar desde el helicóptero en un mes? Entonces, estamos haciendo algo. Estamos introduciendo a la mujer de Jorge. A lo mejor de lo que me acusaban a mí, de haber tendido una trampa, se desmonta, ¿he sido yo?”.

A lo que ha añadido: “Porque yo no tengo ningún amigo que esté trabajando aquí. Mi representante no lleva a gente que haya metido a trabajar después del lío este. A mí lo que me da la impresión es de que están haciendo una presentación en sociedad de Alicia”.

“Vamos, que creo que ella va a ir a Supervivientes 2023. Entonces, por eso se está haciendo esta presentación. Me parece estupendo y maravilloso, pero no entiendo que se le deje mandar burofaxes a toda la cadena y luego se le dé cabida”.

Y ha aclarado: “Es mi opinión, igual que él va a hablar de lo que ha sentido para que yo no le pueda demandar. Yo también sé hablar de lo que siento. Lo siento todo, lo tengo aquí atravesado, porque estoy ya...”.

Supervivientes 2023 conoce la reacción a la posible incorporación

Supervivientes 2023 ha visto que la insinuación de que Peña va a participar en la edición no ha dejado indiferente a nadie. Las redes se han llenado de comentarios de seguidores del reality dando su punto de vista al respecto. Y lo cierto es que hay opiniones para todos los gustos.

Muchos han recibido muy bien la posible participación, de ahí mensajes como “Ojalá que Jorge y Alicia vuelvan a la televisión” y “Ojalá vaya. Por lo menos, veremos a gente educada, con valores y dignidad”.

No obstante, otros muchos se han posicionado a favor de Alba en su opinión sobre la participación de aquella en Supervivientes 2023. Ejemplos son tuits como “Tienes toda la razón, al final, el infiel que no se quería lucrar de esto ¡pam!” y “El programa va a ser un blanqueamiento de la esposa. Esta prefiere ser cornuda a reconocer que su marido le ha sido infiel”.