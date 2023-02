Ana Obregón hace una confesión sobre su vida amorosa que deja a todos mudos

Ana Obregón continúa recuperándose del varapalo que supuso la pérdida de su hijo a causa de un cáncer. Y sobrelleva la reciente pérdida de sus padres, que la dejaban desolada por completo.

Poco a poco, ha ido retomando su rutina diaria y cada vez acepta más proyectos televisivos, ya sea como presentadora o como invitada. Así ha sido el caso de este miércoles, ya que se ha sentado en el plató de Días de Tele.

En el programa presentado por Julia Otero han acogido con todo el cariño del mundo a una actriz que siempre ha sido bienvenida en TVE.

El último trabajo que realizó en el ente público fueron las Campanadas de Fin de Año, en las que compartió presentación con Los Morancos.

Julia Otero provoca la confesión más sincera de Ana Obregón

Ayer, Ana era invitada para hablar en Días de Tele sobre el amor. Además de recibir una grata sorpresa, como era juntar a todo el elenco de Ana y los 7, también ha hablado de cómo vive el amor de pareja. Y también le han preguntado si tiene intención de volver a enamorarse.

"La felicidad la veo tan lejos... Hay muchas veces que somos felices y no lo sabemos apreciar. Qué feliz era y no lo sabía, no le di la importancia que se merece. Cuando estás en un momento como el mío, de pérdidas y terrible, entiendes que hay que saber y valorar la vida cada instante", ha confesado la buena de Ana Obregón.

"Tengo la impresión de que no te han sabido querer, que tú has querido más", le ha espetado una sincera Julia Otero y Ana Obregón le ha respondido así.

Ana Obregón no quiere abrirse al amor

"No, el verdadero amor es dar sin esperar nada. A mí me satisface haber dado tanto amor a mis parejas, como a mis padres hasta el final o a mi hijo. Pero si hablamos del amor de pareja claro que cabrea que te pongan los cuernos", ha sido franca la actriz.

Ana Obregón ha puesto de manifiesto que no quiere saber nada de nuevas relaciones. "Con el corazón roto no tengo corazón para pareja, pero cuando lo tenía pienso que he tenido suerte. Me han salido mal, pero he tenido suerte porque me han dado buenos momentos", ha sostenido en La 1.

Lo cierto es que ha opinado que "ahora no me interesa ningún tipo de hombres. Cuando me interesaba hay hombres que quieren tener mujeres que son florero, y nunca he sido un florero", ha proseguido.

Ana Obregón recordaba igualmente que el amor fue importantísimo en su vida. Hablamos de una etapa que tuvo que decidir entre lo sentimental y lo profesional.

"Dejé Hollywood por Fernando Martín, pero no me arrepiento, porque ahora podría estar triunfando o no, pero esos momentos de amor no los habría vivido", ha expuesto.

La desgarradora confesión de Ana Obregón sobre su hijo fallecido

Por otro lado, Julia Otero le ha preguntado cómo lleva la pérdida de su hijo en 2020 y puede sacar una sonrisa para acometer sus proyectos profesionales. "¿Cómo pasas de esa pena al rímel y la pestaña?", le ha cuestionado la gallega.

"Lloro todos los días, pero luego siento la fuerza que me envía él y aquí estoy con el rímel, la pestaña e intentando sonreír".

"Este es un viaje que hay que vivirlo o en primera persona o acompañando a alguien. El amor de unos padres hacia un hijo es un amor infinito. Te despierta esa conciencia y la empatía cuando vives una tragedia así", ha finalizado su emotivo 'speech'.