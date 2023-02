Diego Arrabal da una exclusiva sobre Antonio David Flores que causa sensación

Diego Arrabal es un paparazzi que se las sabe todas y se ha labrado una extensa carrera por méritos propios. Además, desde hace un tiempo se ha convertido en youtuber. Sobre Antonio David Flores, por ejemplo, ha dado una exclusiva en las últimas horas que no ha dejado indiferente a nadie.

Diego Arrabal sabe que su trabajo le ha servido para obtener contactos y desde que está trabajando en YouTube ofrece jugosas informaciones sobre los famosos.

Ahora, está ganando más popularidad que en el programa en el que trabajaba en estos últimos tiempos, el extinto Viva la vida.

Diego Arrabal sorprende con una exclusiva de Antonio David

Lo cierto es que Diego Arrabal ha ofrecido una exclusiva sobre Antonio David Flores y Marta Riesco. Algo que seguro no les va a hacer ninguna gracia a los dos televisivos. Y es que si no es una cosa es por otra, pero no dejan de ser objeto de polémica por diversos motivos.

El paparazzi, sin cortarse un pelo, le ha dedicado un vídeo a lo que ocurre en la nueva casa que se han alquilado Antonio David y Marta en Málaga.

Un piso que está situado en una zona de alto nivel adquisitivo de la ciudad malagueña. Y es que según Diego Arrabal, parece que no está sentando nada bien a algunos vecinos que hayan alquilado ese piso dos caras famosas como Marta y Antonio David.

El malestar de los vecinos por culpa de la parejita feliz

Y es que Diego se habría puesto en contacto hasta con tres vecinos de la parejita y estos estarían más que descontentos con el exguardia civil y la reportera de Fiesta.

Directamente, los vecinos no quieren que estén allí por un motivo de peso. Y no es otro que quieren evitar que los paparazzi y reporteros de prensa estén cada dos por tres en el portal del edificio. Lo único que desean es vivir tranquilamente como habían hecho hasta ahora.

En la parte final de otro largo directo al que nos tiene acostumbrados Arrabal, este ha dado los detalles más importantes de esta noticia. Una que pone de manifiesto lo mucho que le desagrada a estos vecinos la presencia de ambos en este piso alquilado por la pareja.

"Son personas conocidas que llegan a un sitio, y la gente ya tiene una imagen"

"No tienen un motivo, pero no quieren que esté la prensa allí, no quieren esa incomodidad", ha dicho el que fuera tertuliano de Viva la vida. El paparazzi andaluz ha defendido en parte a su amigo, afirmando que la repercusión mediática del televisivo es ahora mucho menor que antes.

"Algo habrá podido tener, pero no lo que se liaba antiguamente", sostiene Diego. "Eso es un problema. El estar viviendo en un edificio que una parte del vecindario no te quiere, a mí me jode, porque me podría pasar lo mismo".

"Son personas conocidas que llegan a un sitio, y la gente ya tiene una imagen", ha dicho el fotógrafo de la forma más sincera posible.

El paparazzi les ha pedido a estos tres vecinos que diesen la cara, pero Diego ha contado en su canal que han declinado a hacerlo.

"No tienen un motivo de peso, creo que es por la imagen, y eso me da mucha pena. En la vida no se puede ni se debe ser así. La prensa no nos comemos a nadie", ha vuelto a defender Arrabal a su amigo que está en la picota junto a su novia.