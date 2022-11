Sonsoles Ónega asusta al contar que la enfermedad de su hijo ha avanzado

Sonsoles Ónega siempre ha cuidado de los suyos como una madraza que es. En las últimas horas la hemos visto sumarse a una causa por la que está muy concienciada desde hace años.

Sonsoles Ónega sabe que el gran éxito de su trabajo radica en parte en su familia a la que está muy unida. Especialmente, la presentadora de Antena 3 bebe los vientos por sus dos hijos, Yago y Gonzalo, y sobre todo por el segundo, que padece diabetes desde los cuatro años.

A Sonsoles le hemos visto volcarse como nunca en pos de la lucha y la investigación de esta dolencia que afecta a una de las personas que más quiere en el mundo. Todos sabemos que es muy activa en sus redes sociales y así ha vuelto a serlo por un motivo de peso.

Sonsoles Ónega confirma que sigue avanzando para su disgusto

Su hijo menor Gonzalo tiene que lidiar con esta dolencia. Y este lunes 14 de noviembre se ha acordado de una fecha clave. Y es que se celebraba el Día Internacional de la Diabetes.

Una fecha marcada en rojo en el calendario y Sonsoles Ónega ha sacado su cara más solidaria dando visibilidad a esta dolencia. Así, ha mandado un mensaje muy claro sobre ello. "Investigar es curar", rezaba uno de sus stories en Instagram en la que se la ve concienciada al máximo sobre ello.

| Atresmedia

Lo cierto es que la diabetes ha marcado en gran parte la vida de Sonsoles Ónega, así como la del resto de su familia.

Hace un tiempo, esta hablaba en una conocida revista del corazón del hecho que ha generado un cambio sustancial en la rutina de su familia.

La presentadora de Antena 3 está más concienciada que nunca

"Lo pasé muy mal con la diabetes de mi hijo. Desde que cambié de alimentación he adelgazado 12 kilos. Quitarme el azúcar me ha dado salud", contaba hace un tiempo Sonsoles.

| Instagram: @sonsolesonega

El caso es que desde que diagnosticasen la diabetes a su hijo Gonzalo, se ha erigido en una de las voces más mediáticas cuando se toca el tema de la diabetes. Y es que Sonsoles Ónega sabe perfectamente lo que provoca esta dolencia y ha visto a su hijo asumir con la mayor dignidad este cambio en su vida.

Hablando sobre este asunto, hace tiempo que quiso poner encima de la mesa, en MTMAD, un capítulo durísimo que sufrió y le marcó de por vida. Hablamos del ingreso de su hijo Gonzalo en un hospital después de que se le hubiese subido el azúcar.

"Ingresó con 500 de azúcar cuando lo normal deberían ser 70. Piensas que el niño se te va porque lo ves con cuatro vías metiéndole insulina. Y luego tiene que estar tres semanas ingresado porque tienes que aprender a llevar la enfermedad", decía embargada por la emoción del momento.

Yago y Gonzalo, los dos pilares de la vida de Sonsoles

Lo que está claro es que tanto Gonzalo como Yago, los dos hijos de Sonsoles, son los pilares en la vida de la presentadora y sobre ellos gira su vida fundamentalmente.

"Me ven últimamente un poco más tensa, no con ellos, pero sí en el día a día. Salir de mi zona de confort me genera cierta tensión. Pero gracias a Dios, mi familia, mis amigos y amigas son mi núcleo duro", decía Sonsoles Ónega después de cambiar de aires a nivel profesional.

Sus hijos son muy importantes para ella y siempre les pregunta su opinión cuando se pone delante de las cámaras. Hasta le han hecho una petición de forma directa. "Me han pedido que no baile, porque se avergüenzan, y que lo hago muy mal", confesaba hace tiempo.