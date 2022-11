Zayra Gutiérrez anuncia que ha roto con él en pleno embarazo

Zayra Gutiérrez ha anunciado que ha roto su relación con Rafa Mora, quien hasta hace unos meses era su gran amigo. El colaborador está convencido de que hay alguien detrás de esta decisión: cree que todo es culpa de Makoke. La andaluza es íntima amiga de Arantxa de Benito y podría haber puesto empeño en que Rafa no tuviera contacto con la influencer.

Zayra Gutiérrez ha mandado un mensaje al valenciano para dejarle claro que ya no son amigos y que no quiere saber nada de él. Rafa ha insinuado que Miki Mejías, novio de la joven y padre de su hijo, era muy celoso, de ahí que les haya separado. Gutiérrez ha dado la cara por su gran amor y ha prometido que no tiene nada que ver en lo que está pasando.

Zayra se siente traicionada por muchos tertulianos de Telecinco, a pesar de que ella intentó formar parte del negocio hace un tiempo. Arantxa se sentó en Sábado Deluxe y reconoció que su hija estaba encantada con la fama y que quería ser un rostro popular. Le ofrecieron participar en Gran Hermano VIP, pero ella decidió esperar porque la situación era tensa.

Zayra acepta hablar con los reporteros, pero quiere estar lejos de todo lo que tenga que ver con Mediaset. Por eso le ha mandado un último mensaje a Rafa Mora y le ha anunciado que la relación que tuvieron está completamente rota. Dicen que lo ha hecho para proteger a su novio, quien no se siente cómo estando en boca de todos los periodistas.

Gutiérrez, según han contado en Sálvame, ha roto varias veces con Miki y supuestamente se quedó embarazada tras una reconciliación. Eso es la teoría que manejan en el programa, pero ella garantiza que ha elegido el padre de su hijo. Dice estar muy orgullosa de lo que ha pasado, a pesar de que su rostro aparenta todo lo contrario: parece cansada.

Zayra Gutiérrez ha explicado cómo lo lleva

Zayra se ha parado a hablar con un reportero y ha reconocido que tenía antojos, pero asegura que está llevando bien el embarazo. Sin embargo, la periodista Laura Fa ha notado que su rostro es bastante serio, algo extraño para estar viviendo algo tan bonito. Las alarmas no han tardado en saltar y el foco se ha puesto en Miki Mejías, padre de la criatura.

Gutiérrez defiende a su novio y ha dejado claro que él no es el responsable de ninguno de sus errores del pasado. Recordemos que en plena pandemia organizó varias fiestas ilegales y después no ha dejado de protagonizar revuelos. Ahora asegura que está mucho más centrada y promete que todo se lo debe a Miki y a su bebé.

La hija del Guti y Arantxa de Benito ha cortado sus relaciones con Sálvame, a pesar de que en el pasado era amiga del programa. De hecho informaron de sus problemas desde el respeto, en ningún momento intentaron hacerle daño. Aunque es cierto que llevaron a uno de sus exnovios, quien le acusó de ser “caprichosa” y “obsesiva”.

Zayra Gutiérrez ha desmentido el gran rumor

Zayra ha aprovechado la entrevista que le ha concedido a un paparazzi para dejar claro que todo lo que se está contando es mentira. En ningún momento ha tenido problemas con Guti, el exfutbolista no le ha echado de casa. En Socialité contaron que no se había tomado bien el embarazo, pero la influencer promete que es un rumor sin fundamento.

Gutiérrez está embarazada de cuatro meses y ahora lo único que quiere es centrarse en cuidar al bebé. Por eso ha cortado su vínculo con los colaboradores de Telecinco y ha anunciado que no hay solución. Está molesta por algo, pero no ha perdido el tiempo en explicar el motivo.