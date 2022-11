Rocío Flores ya sabe si el juez piensa que su padre es un maltratador

Rocío Flores por fin se ha enterado de lo que piensa la Justicia sobre las acusaciones de maltrato que ha vertido Rociíto en Antonio David Flores tras su divorcio.

Este lunes 14 de noviembre, se ha emitido el último episodio de En el nombre de Rocío, en el que su protagonista ha relatado el calvario que tuvo que soportar cuando tomó la decisión de acudir ante la Justicia para denunciar los supuestos malos tratos que recibió durante años por parte de su exmarido.

Como broche de oro, el programa contó con el testimonio de Cristina Cárdenas, la gran amiga de Rociíto que presenció el episodio de violencia más fuerte que se conoce entre la pareja.

Pero lo que realmente ha llamado la atención de Rocío Flores ha sido el mensaje que su protagonista ha lanzado en contra de la Justicia Española después de hacer pública la respuesta que obtuvo del fiscal cuando puso su caso de maltrato psicológico en sus manos.

Y es que, según ha contado Rociíto, la fiscalía rechazó la denuncia que interpuso contra el exguardia civil en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer númerouno de Alcobendas.

Tras ser demandado, el excolaborador de televisión presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, con el que consiguió el sobreseimiento del caso al darse por válido su testimonio, a pesar de haber indicios de maltrato.

Después de este sobreseimiento, la madre de Rocío Flores decidió presentar otro recurso. Pero, a pesar de ser admitidas las pruebas del perito, el fiscal desestimó las conclusiones a las que llegó la jueza encargada del caso.

Rocío Flores ya tiene toda la información en sus manos

Rocío Flores por fin ha tenido la oportunidad de conocer la versión que su madre ha estado ocultando durante todos estos años. Y es que la presentadora no ha tenido ningún problema en desmontar, punto por punto, todas las conclusiones a las que llegó el fiscal para desestimar su caso.

Según este profesional, los ataques que ha recibido Carrasco por parte de Antonio David "quizá ni siquiera podrían constituir un ilícito civil". Además, consideró que los comentarios e insultos que vertió sobre ella son "valoraciones que el denunciado hace" en la denominada "prensa rosa".

"Tengo un daño irreparable en todos los ámbitos de mi vida, tienes un informe. ¿Cómo puedes decir esto? No lo puedo entender", le ha recriminado la madre de Rocío Flores, muy molesta.

Por otra parte, el fiscal consideró que el extertuliano no tendría "ánimo espurio" (mala voluntad) o intención de hacer daño con sus declaraciones. Pero además cree que Rociíto actuó tras la demanda civil que Antonio David interpuso por impago de pensión de alimentos.

"¿Alguien puede considerar que todo lo que ha hecho o dicho 'el ser' sobre mí, que me ha llamado mala madre, que no tengo instinto maternal, que me ha comparado con las madres que tiran a sus hijos cuando nacen a la basura, no son insultos? Parece que está enjuiciando otro caso", señala Rocío.

"Al fiscal solo le hubiera hecho falta irse a la hemeroteca nacional y ver las 536.250 portadas, y cada titular es lo que dice él aquí que no existe".

La razón por la que Rociíto no tiene relación con sus hijos

Además, Rocío Flores ha tenido la oportunidad de conocer por qué su madre no tiene ningún tipo de relación con ella y con su hermano.

Y es que, otras de las conclusiones a las que llegó el fiscal fueron la "falta de relación con sus dos hijos y gran parte de la familia de origen que le queda, falta de profesión y de empleo o elevadas deudas tributarias".

En cuando a la falta del empleo, Carrasco se ha mostrado muy tajante. "¿Me está queriendo decir que todas las mujeres que no tienen una profesión y son víctimas de violencia de género, por no tener una profesión, no son víctimas de violencia de género?".

"Me parece un poquito fuerte que encima de que haya que soportar lo que hay que soportar, tengamos que soportar escritos como este. Me parece que estamos muy indefensas, más incluso de lo que pensamos. Está poniendo en una tesitura absurda y asquerosa a mujeres que no tienen una profesión y son víctimas de violencia de género y no se las cree".

Pero, lo que de verdad molestó a Rocío en aquel momento fue que se señalara su poca relación con David y Rocío Flores. "¿La falta de relación con mis hijos por dónde viene? ¿Quién la provoca y alecciona a mi hija para que haga lo que hizo el 27 de julio?".

"¿Quién no me devuelve a mi hijo para una boda y no me lo vuelve a dar nunca más? ¿Yo dejo de tener relación con mis hijos por amor al arte? ¡La dejo de tener, porque detrás hay una persona que se encarga de que no tenga relación con mis hijos!".