Javier Cámara se rompe al contar el secreto de su hermano muerto

Javier Cámara es uno de los actores más queridos y reconocidos del panorama nacional. Le hemos visto en infinidad de películas y series. Este ha trabajado con los mejores directores de cine y también se deja ver asiduamente por las tablas de los teatros españoles.

La trayectoria profesional de Javier Cámara está fuera de toda duda. El caso es que sobre su vida privada no sabemos demasiado y esta cara es la que ha logrado sacar el periodista Carlos del Amor.

El conocido comunicador ha invitado a Javier Cámara a La Matemática del Espejo. Un programa donde el citado actor se ha abierto en canal y ha desvelado el sufrimiento vivido por él y su familia en relación a varios asuntos personales.

Javier Cámara confiesa el gran secreto sobre su hermano muerto

Uno de esos asuntos versa sobre la muerte de su hermano. En un momento dado, Cámara ha querido mostrar su cara más íntima a los espectadores y ha desvelado una curiosa historia sobre su fallecido hermano. “No lo he contado nunca, porque me da un poco de pudor, pero venga, lo voy a contar. Mi hermano tenía mi mismo nombre”, confesaba.

| Europa Press

Así sacaba a la luz este secreto el bueno de Javier Cámara. Y es que este no fue el primer retoño de su familia, ya que antes de que él naciera sus padres tuvieron un niño al que llamaron Javier y por desgracia falleció.

La pregunta es cómo se tomó que sus padres le llamasen igual que a su hermano muerto. El caso es que no le dio demasiada importancia, tan solo se puso en el lugar de sus familiares y pensó lo dura que tuvo que ser aquella pérdida.

"Tú no lo sabes, me imagino que es la perspectiva de tus padres. O sea, primero pasa por el drama terrible. Y luego sigue adelante, como pareja, saca adelante tu familia, etc...", sostenía.

Javier Cámara desvela la difícil relación con su padre

En la entrevista con Carlos del Amor, se puso de manifiesto que la adolescencia de Javier no fue nada fácil. No aprobaba las asignaturas y no por estudiar mal o dejadez. Sus problemas académicos provenían de todo lo que sufría en su propia casa.

| RTVE

“Yo era un tipo en crisis con una adolescencia tardía y con bastantes conflictos con mi padre”. Y es que el deseo de Teodoro Cámara era que su hijo trabajase en el campo.

“Él había preparado algo muy bonito, que era para él precioso, eran dos fincas chiquititas y él quería que yo siguiera. Su primer hijo falleció, luego están mis dos hermanas y luego, diez años después llegué yo, entonces claro, mi padre dijo: ¡A por este! A este le vamos a hacer agricultor. Y claro, yo fui a vendimiar un día y me corté, otro día a recoger pepinos y no sé qué. El campo es muy sacrificado”, confesaba este jueves.

El 'clic' que le hizo convertirse en actor

| Europa Press

Aunque su padre no cesaba en su empeño de conseguir que su hijo se dedicara al campo, finalmente no le hizo caso. “Tenía bastantes conflictos internos y unas ganas de irme del pueblo que no podía más”.

Ahora sabemos por qué Javier Cámara decidió ser actor, y todo gracias a un profesor. “En el Aula Magna de la escuela, Fernando Gil Tornel, que era profesor de Historia y que me había suspendido todo el año, así como todos los profesores, era el director del aula de teatro, y me vio un día", contaba.

"Me acuerdo además de ese día como si tuviera una fotografía en la cabeza. Y me dijo: ¿Por qué no entras?”. En ese instante le cambió la vida a Javier, le costó un tiempo adaptarse, pero, como él asegura: “Ahí empezó todo”, sentenciaba Cámara en La Matemática del Espejo.