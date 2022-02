La separación de Carlos Latre que todavía hoy le duele: a punto del abismo

Carlos Latre ha pasado por muchos altibajos a lo largo de su vida. En su última entrevista para Lecturas, el imitador más mediático de España se abrió en canal y confesó que, a día de hoy, hay una ruptura que todavía no ha conseguido superar.

A pesar de estar felizmente casado con la periodista Yolanda Marcos, esto no siempre ha sido así. En 2004, el veterano juez de Tu cara me suena y su mujer se dieron el 'sí, quiero', pero tras 11 años, el matrimonio comenzó a desgastarse.

| Europa Press

Los compromisos laborales de Carlos Latre fueron los responsables de este terrible episodio en la vida del humorista. Por trabajo, el hombre de 'las mil voces' tuvo que cambiar su lugar de residencia a Madrid. Pero Yolanda, en vez de acompañar a su marido, decidió quedarse junto a si hija Candela en Barcelona.

Esta decisión provocó que la pareja se diera un tiempo, aunque finalmente, decidieron poner punto y final a su matrimonio. Aunque, por suerte para el excolaborador de Crónicas Marcianas, en 2017, ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

"Cada pareja cambia a lo largo de la vida. Aprender de esos cambios y errores es maravilloso, y es lo que nos ocurrió a nosotros. Aprendimos, cambiamos, reseteamos y fuimos a por ello", aseguró durante esta charla con Lecturas.

Aunque salieron muy fortalecidos de esta crisis, lo cierto es que para Carlos Latre fueron, sin duda, los peores años de su vida.

"Nosotros decimos que no fue una crisis, fue un 'reset' de un tiempo", aclaraba. "Ella es completamente diferente a mí. Yo soy soñador y estoy todo el día volando, y ella es terrenal y sensata", señaló el humorista.

Carlos Latre vio peligrar su patrimonio

Carlos Latre no tiene reparo en reconocer que, por su mala gestión, ha tenido que superar varios baches durante su exitosa carrera profesional.

Según contó el propio humorista, uno de los momentos más complicados, económicamente hablando, fue su salida de Crónicas Marcianas. Y es que tal y como ha contado el propio colaborador de televisión, nada finalizar esta etapa se arruinó.

"Es necesario para triunfar bajar a los infiernos. Tuve la suerte de arruinarme al poco de salir de Crónicas Marcianas y tener que reinventarme otra vez", contó Carlos Latre en 2019 durante una entrevista para Semana.

"No derroché, sino que me lancé a la piscina y me metí en la producción de la película El mundo de Chema. Era joven e inexperto y fue terrible", aclaró. "Como he tenido dinero y lo he dejado de tener, al final siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa nada".

| GTRES

Carlos Latre hizo una gran fortuna durante su paso por Crónicas Marcianas. Nada más finalizar su paso por este mítico programa de Telecinco, el humorista creyó que era una buena idea invertir en el cine español.

Sin pensárselo dos veces, produjo El mundo de Chema; sin esperarse las nefastas consecuencias que le acarrearía esta decisión. "Lo que tú vales depende de la audiencia y eso es muy complicado de gestionar. Pero de los fracasos también se aprende…".

Para Carlos Latre es necesario tocar fondo para luego poder resurgir con más fuerza. Por eso, esta experiencia la ve como un aprendizaje que la vida le ha dado. "Con los años me he dado cuenta de que aquello fue mi gran universidad. Fueron seis años con los mejores".

"Una de las cosas que más he aprendido es que cuando estás arriba, todo el mundo te quiere, pero cuando no triunfas, te quedas más solo que la una", reflexionó en una ocasión. “Monté mi propia producción y no funcionó. Estuve a punto del abismo”, confesó en Vanitatis.