Alejandra Rubio y su prima Carmen lloran al saber lo que le ha pasado a María Teresa

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se ha convertido en el miembro más mediático de su familia y tiene que afrontar determinadas situaciones. Hace un tiempo saltó a la luz una información comprometida: no tenía contacto con su prima Carmen Rosa Almoguera, hija de Carmen Borrego. Sin embargo, ambas han superado sus problemas y ahora están unidas para apoyar a su abuela María Teresa Campos.

María Teresa ha sido una de las mujeres más importantes de los medios de comunicación, pero actualmente está en un segundo plano. El último programa que presentó en Telecinco fue un auténtico fracaso y la cadena no quiere seguir apostando por ella. Este rechazo le ha sentado mal a la comunicadora, quien se siente con fuerzas de seguir trabajando en la pequeña pantalla.

| LND

Alejandra Rubio y su prima Carmen Rosa no han podido contener la emoción cuando se han enterado de la noticia que ha recibido la matriarca. La madre de Terelu Campos ha recibido un premio que le ha recordado que en el pasado fue una estrella de la televisión. Ha sido elegida por la Consejería de la Presidencia, la Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, todos han votado lo mismo.

María Teresa Campos ha sido galardonada con el Premio de Andalucía de Periodismo, reconocimiento que le ha devuelto la ilusión. Carmen Rosa Almoguera disfruta de una relación excepcional con su abuela, de hecho estuvieron viviendo juntas durante un tiempo. Por eso ha llorado de emoción cuando se ha enterado de que su trayectoria laboral sigue estando viva.

Alejandra empezó a trabajar en televisión de forma esporádica porque no tenía pensado dedicarse en cuerpo y alma al mundo del espectáculo. Primero se matriculó para estudiar diseño de moda, estudios que no terminaron de convencerle. Más adelante pensó que lo más adecuado era apostar por la abogacía, pero esta rama tampoco completó sus inquietudes.

Alejandra Rubio y Carmen Rosa tienen una reunión importante

Alejandra disfruta de cierta experiencia en los medios de comunicación, todo lo contrario a su prima Carmen, que es mucho más discreta. La hija de Borrego se vio envuelta en una polémica de tamaño colosal cuando las Campos se declararon la guerra en los platós de Telecinco. Rubio llegó a afirmar que el trato con Carmen Rosa era inexistente, pero ya han solucionado sus diferencias.

| GTRES

María Teresa Campos ha estado preocupada porque pensaba que la batalla familiar iba a enturbiar su pasado profesional. Lo cierto es que la prensa dejó de hablar de los méritos de la comunicadora para hacer referencia a cuestiones demasiado personales. La situación llegó a un extremo preocupante y Terelu Campos tuvo que tomar cartas en el asunto.

El clan tuvo una reunión para dejar claro cuáles iban a ser los pasos a seguir y a partir de ese momento todo ha cambiado. Carmen Borrego y Terelu están intentando evitar enfrentamientos públicos para que los espectadores cambien la imagen de la familia. Quieren que María Teresa recupere el poder que ha perdido en los últimos meses, algo que será bastante complicado.

María Teresa Campos recupera la ilusión

Alejandra Rubio está emocionada porque se ha dado cuenta de que el público no ha olvidado a su abuela. La antigua presentadora estrella de Telecinco ha recibido un premio importante para ella, pues la ceremonia se celebrará en Andalucía. Recordemos que ella está unida a Málaga, ciudad en la que empezó a trabajar como periodista.

Carmen Rosa Almoguera ha atravesado momentos delicados porque no se siente cómoda siendo la protagonista de ninguna polémica. Sin embargo, el paso del tiempo le ha ayudado a tomar confianza y ahora no le tiene miedo a nada ni a nadie. No quiere ser un personaje público, pero entiende que su familia tiene mucha presencia en los medios.