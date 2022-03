Santiago Abascal ya no puede ocultar más los rumores sobre su mujer Lidia

Santiago Abascal no puede ocultar más lo que se ha convertido ya en un secreto a voces. Como todo político, el bilbaíno no quiere que se le relacione con ningún escándalo mediático.

Y aunque ha intentado permanecer en un segundo plano, la profesión de su mujer Lidia Bedman, lo ha colocado en el centro de la actualidad social.

| GTRES

Esta mujer de 36 años se ha convertido en toda una influencer. Tanto es así que varias marcas de moda y cosméticos acuden a la mujer de Santiago Abascal para que promocione sus productos a través de su cuenta de Instagram.

A raíz del ascenso de popularidad de su marido, Lidia ha visto como su perfil en esta red social ha aumentado, considerablemente, el número de seguidores. En apenas unos años, esta joven influencer ha conseguido alcanzar más de 200.000 seguidores.

Si echamos un vistazo a su cuenta, podemos encontrar contenido de todo tipo. No hay un solo día que la mujer de Santiago Abascal no publique su rutina diaria, pero de lo que más se siente orgullosa es de su progreso físico; algo que el político había intentado mantener en la más absoluta discreción.

Santiago Abascal está muy orgulloso del progreso de su mujer

Santiago Abascal está muy enamorado de su mujer; tanto es así que no le importa que Lidia ocupe alguna que otra página en las principales revistas de nuestro país.

Aunque al líder del partido político Vox le hubiese gustado que su esposa no fuera tan mediática, lo cierto es que está muy contento por todos los progresos que ha logrado alcanzar con esfuerzo y dedicación.

Y prueba de ello son las múltiples publicaciones que la influencer ha compartido en sus redes sociales. Lidia se ha posicionado como amante de la vida sana, y es precisamente esto lo que predica en su cuenta de Instagram.

| Europa Press

El deporte se ha convertido en el gran aliado de la esposa de Abascal, por eso no oculta la rutina de ejercicios que le ha ayudado a conseguir el cuerpo que siempre había deseado.

Este jueves, 17 de marzo, la influencer ha querido compartir con todos sus seguidores la dura rutina que está siguiendo y ha mostrado el cambio que ha experimentado su cuerpo en los últimos seis meses.

A través de un vídeo en que aparece realizando dominadas en un gimnasio, la compañera de vida de Santiago Abascal ha narrado el duro camino que ha tenido que recorrer hasta llegar donde ella quería.

"No te levantas un día y ya eres. Vas a tener que hacerlo una y otra vez. No importa que tan lento va tu progreso. Estás muy lejos de la versión tuya que ni siquiera lo estaba intentando. Si un día no tienes ni idea de hacia dónde vas, recuerda simplemente hacia donde no quieres regresar".

Además de estas inspiradoras palabras, la mujer ha querido agradecerle a su entrenador toda la paciencia que ha tenido con ella durante todo este tiempo.

"Cuando la paciencia y las ganas se juntan, poco a poco van saliendo las cosas. La paciencia la pone mi entrenador conmigo y yo las ganas y no os penséis que siempre voy motivada al gym", ha confesado en este post.

"Soy de las que pone mil excusas. Tengo un súper entrenador, yo no pensé jamás que haría ni una dominada sin goma. Iremos mejorando".