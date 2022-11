Olga Moreno publica una foto de su hija para demostrar su verdadera salud

Olga Moreno está siendo noticia en los últimos días por diversos asuntos personales. La ex de Antonio David ha visto cómo su vida ha cambiado de forma notable. Y todo después de que dejase de querer al hombre que ha compartido su vida durante 20 años.

La exmujer de Antonio David estaba cansada de comprobar cómo el exguardia civil no miraba para ella, y lo que es más grave, le era infiel en varias ocasiones.

Además, después de ver como Antonio David había empezado una relación con Marta Riesco, Olga Moreno se cansó de él y emprendió una nueva vida.

Olga Moreno deja las cosas claras sobre el estado de su hija

Ahora, Olga Moreno es una mujer renovada y ha encontrado el amor más cerca de lo que pensaba. Lo cierto es que la otra madre de Rocío Flores vive una época en la que solo tiene ojos para su chico, Agustín Etienne.

| GTRES

Con el argentino está pasando la mejor etapa de su vida. Y en los últimos días se les veía hacer una escapada a las islas Pitiusas, que sin duda le ha devuelto la felicidad a Olga Moreno.

Por otro lado, tiene un frente abierto con su hijastra Rocío Flores. Y todo después de que a esta le haya sentado mal que la andaluza empezase su relación con Agustín sin contarle nada a la joven.

Se ha sentido traicionada y, por el momento, Rocío no quiere saber nada de ella. En las últimas horas lo hemos visto reflejado en una foto que ha compartido Olga Moreno en sus redes sociales a través de sus Stories. De hecho, la ex de Antonio David aparece con David Flores y su hija Lola, pero no hay ni rastro de la influencer madrileña.

Olga Moreno comparte un plan familiar con su hija y despeja dudas sobre su salud

Y es que la hija de Rociíto quiere mantener la distancia en cierto modo con la exmujer de su padre. A pesar de que Olga Moreno quería pasar una tarde en familia junto a las personas que más quiere en su vida, no ha podido ser.

La andaluza ha podido disfrutar de un plan en la ciudad de Málaga con los dos citados. Y se los ha llevado a degustar un menú de una conocida cadena de comida rápida.

| Intagram: @olgamorenooficial "Hoy toca comida rápida con mis amores", rezaba el texto del story publicado en su cuenta de Instagram. En este, se ve a Olga Moreno muy feliz después de volver de Formentera pasando un buen rato con David y Lola.

Por suerte, a Lola se la ve perfectamente después de lo que confesaba su madre acerca de que tuvo que ir al psicólogo cuando su padre fue despedido de la televisión.

A pesar de que no ha podido contar con Rocío Flores, su próximo objetivo es acercarse a ella para que la relación no se enfríe más de lo que ya está.

Lo que más desea en este mundo ahora mismo es disfrutar de las cosas buenas de la vida y no llevarse mal con nadie. Y todo a pesar de que a veces es difícil sabiendo en la familia en la que está desde hace tiempo.

Los suyos quieren verla feliz y la última fotografía que ha publicado da muestras de que está atravesando una etapa en la que se siente pletórica. Está llena de fuerza para continuar realizando nuevos proyectos en compañía de los que más la quieren.

Olga Moreno ya ha dejado atrás esa turbia etapa que le dio tantos quebraderos de cabeza. Una en el que estaba inmerso Antonio David Flores, que ahora también es feliz con otra mujer, la famosa reportera Marta Riesco.