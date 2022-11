Sandra Aladro destapa cuánto ganará Kiko Rivera por enseñar su nueva cara

Kiko Rivera sufrió, hace unos días, un ictus del que afortunadamente ya está recuperándose en casa. Eso sí, aunque no ha tenido daños neurológicos, parece ser que sí cuenta con secuelas físicas, como la parálisis de una parte de su rostro. Y estas secuelas parece que está dispuesto a mostrarlas a todo el mundo a golpe de talonario.

La periodista Sandra Aladro ha afirmado que el DJ se encuentra en estos momentos negociando una exclusiva en la que hablará de su ictus fundamentalmente.

Kiko Rivera dará la entrevista más esperada

El marido de Irene Rosales ha hecho numerosas entrevistas a lo largo de su vida. En ellas, ha hablado de sus problemas de adicciones, de sus deudas y, también, de sus familiares, especialmente, de su madre y de su hermana. A ambas las ha puesto 'a caer de un burro' e, incluso, ha desvelado intimidades de ellas, como el supuesto intento de suicidio de Isa.

Pues bien, como es algo tan habitual en él, parece que ahora quiere ganar dinero con el ictus. Exactamente, quiere embolsarse una suma cuantiosa para así contrarrestar el que ahora no pueda trabajar y no pueda tener ingresos.

Sandra Aladro, colaboradora de El programa de AR, ha sido la que ha desvelado las intenciones de Kiko. Lo ha hecho diciendo: “Ya puedo contarlo como un hecho constatado que, hace unos días, él inició las negociaciones para una entrevista. Quiere contar en exclusiva cómo ha vivido el ictus, un gran susto, y también la no visita de su madre y de su hermana”.

“Es poca sorpresa. Ya se encuentra preparando la entrevista y será en una revista”.

Esta noticia ha hecho reaccionar rápidamente a todos los integrantes del 'Club Social' del espacio. Así, Paloma Barrientos ha afirmado: “Se entiende ahora el porqué no quería ver ni a Isabel ni a Isa”. Una opinión que no es compartida por Sandra que ha dicho: “Yo creo que no las quiere ver porque en ese momento no lo desea y luego pues lo cuenta”.

Esta información del próximo reportaje del DJ ha hecho que en redes sociales aparezcan numerosas críticas con él. Ejemplos son mensajes como “No lo dudaba lo más mínimo, se mueve para vender, todo por la pasta” y “Enfermos del dinero. Qué asco de gente”.

Sin olvidar otros como “No tiene nombre lo de este impresentable” y “Qué tío más repugnante. Estando en el hospital solo pensaba en el dinero, por eso, no quiso ver a su familia. Pero ahora las malas serán ellas”.

Kiko Rivera evoluciona favorablemente

El hijo pequeño de Paquirri ha visto que se ha convertido en noticia por la exclusiva que dará, pero también por su buena evolución. Y es que su mujer, Irene Rosales, ha desvelado que “él está bien. Va todo bien, poco a poco y siguiendo las pautas”.

“No sé dónde contaron que yo dije que no estaba haciendo la rehabilitación. Os puedo asegurar que la está haciendo muy bien y, además, desde el principio”.

Con estas palabras, ha desmentido por completo la información que, hace unos días, dio Marisa Martín-Blázquez en El programa de AR. Esta, que tiene cierta amistad con Rosales porque trabajaron juntas en Viva la vida, expuso que “sé que Irene y Kiko están teniendo ciertos roces. El motivo es que él no está haciendo las cosas ni los deberes que los facultativos le han prescrito”.

“Es verdad que está intentando dejar de fumar y está usando un sustituto del tabaco. Pero no está haciendo ejercicio físico, iba a coger un entrenador personal y no lo ha hecho y el régimen de comidas saludables tampoco. Ella se esfuerza para que todo esto lo consiga y su marido hace caso omiso”.