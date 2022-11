Paloma García-Pelayo pronuncia la frase que Ana Rosa Quintana no quiere oír

Paloma García-Pelayo es sin duda una de las periodistas de la crónica social de nuestro país más respetada. Lleva años dedicada al periodismo del corazón, y en los últimos tiempos se ha convertido en un rostro imprescindible en los programas de Telecinco.

Si algo caracteriza a la comunicadora es su forma de expresar sus opiniones de manera clara y objetiva. Paloma García-Pelayo es de las pocas colaboradoras que siempre se mantiene firme a sus convicciones. Y en multitud de ocasiones esto le ha hecho ganarse algún que otro enemigo.

En su última aparición en AR, Paloma se mostró tajante con el nuevo podcast de Corinna, en el que cuenta su affaire con Juan Carlos I.

Paloma García-Pelayo, una periodista que no se muerde la lengua

Paloma García-Pelayo ha demostrado en más de una ocasión que no tiene pelos en la lengua. Ella tiene muy claro que cuando algo no le gusta, no piensa permanecer callada, aunque eso sea tirar piedras sobre su propio tejado. La colaboradora lleva años dedicada a los medios de comunicación.

| GTRES

Desde hace años, es una de las principales colaboradoras del club social de El Programa de Ana Rosa.

Uno de los temas que más polémica han levantado en la última semana es el famoso podcast de Corinna. Según se ha publicado, en él va a relatar con pelos y señales el romance vivido con el rey emérito.

Una de las reporteras del programa hablaba de cómo había sido esa rueda de prensa donde se presentó dicho podcast.

Al parecer, la estrategia de marketing para promocionar dicho podcast habría levantado más de una polémica. Y desde El programa de Ana Rosa, los comentarios de sorpresa y rechazo no se ha hecho de esperar.

"La estrategia de marketing de la productora que ha hecho este podcast es de lo más original", aventuraba la redactora Adriana Dorronsoro.

Se trata de una línea de moda con productos de caza para esposas y amantes, que no ha pasado desapercibida ante los ojos de nadie.

| Gtres

Según revelaba la redactora, esos productos habían sido inspirados en la historia de Corinna y el rey Juan Carlos I. El fin de estos productos sería promocionar el podcast de la empresaria alemana.

Donrronso mostró algunos de los artículos que se anunciaban, y lo cierto es que eran de lo más surrealistas. Desde abrigos de piel con capucha para mujeres que vayan a "acampar en cabañas y quieran esconderse" a abrigos de camuflaje para "esposas furiosas".

Paloma García-Pelayo, tajante con los contenidos de El Programa de Ana Rosa

Joaquín Prat se mostró totalmente perplejo ante esos artículos, que no dudó en preguntar si se trataba de una broma. Y la periodista afirmó que sí, era simplemente una estrategia de marketing para que se hablara de ello.

Sin embargo, a Paloma García-Pelayo no le hizo ni la más mínima gracia. Y como viene siendo habitual la colaboradora compartió su rechazo absoluto:

"Me parece con un tufo machista insoportable. Me parece que vender fragancias para seducir y utilizarlo todo en torno a la imagen de Corinna y el Rey es terrible", sentenciaba.

| Mediaset

Además, Paloma fue más allá, y remarcó que hay ciertos límites que no deben pasarse, aunque se trate de marketing:

"Ahora, es marketing y el marketing no tiene límites. Son prendas maravillosas, es una colección muy buena, de calidad, pero utilizando una historia lamentable", zanjaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco