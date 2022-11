Irene Rosales anuncia la noticia más inesperada tras los rumores de divorcio

Irene Rosales ha sido la cara más amable de su familia, pero un buen momento decidió abandonar la televisión y todo cambió. Nunca se ha sentido cómoda trabajando delante de las cámaras, así que encontró una oportunidad y tomó la decisión. Se dio cuenta de que las redes sociales eran un buen negocio y pensó que lo mejor para ella era transformarse en influencer.

Irene Rosales ha ganado mucho peso en la pequeña pantalla porque conoce a la perfección cómo funciona el negocio. Por eso se ha armado de valor y le ha llevado la contraria a una periodista de Telecinco: Marisa Martín-Blázquez. La tertuliana de Ana Rosa Quintana aseguró que Rosales tenía pequeños roces con Kiko Rivera porque era responsable.

Irene sabe que la información de Marisa ha desatado tal revuelo que las redes sociales ya están especulando con su divorcio. Debemos dejar claro que Martín-Blázquez en ningún momento usó esa palabra, solo habló de discusiones domésticas. Los detractores del matrimonio han aprovechado la ocasión para decir que está al borde de la ruptura, pero no es verdad.

Irene ha alzado la voz para dar una noticia completamente inesperada: en contra de todo pronóstico, Kiko Rivera sí está cumpliendo. Asegura que se ha tomado en serio las recomendaciones del médico y que ahora lleva un estilo de vida más saludable. Promete que no es cierto lo que cuentan en El Programa de Ana Rosa: no ha discutido con su marido por ese tema.

Rosales ha defendido al DJ porque él no puede hacerlo y considera injusto que estén contando tantas mentiras sobre él. “Está siguiendo las pautas, no sé de dónde sacaron que yo dije que no estaba haciendo la rehabilitación bien. Os puedo asegurar que está haciéndola muy bien y además desde el principio”, ha comentado delante los reporteros.

Irene Rosales ha vivido una crisis personal

Irene promete que no ha tenido problemas matrimoniales después de la enfermedad, todo lo contrario. El ictus de Kiko Rivera les ha servido para conocerse mejor y ahora están más unidos que nunca, por eso está tan indignada. Sabe que todo ha empezado por Marisa Martín-Blázquez, a pesar de que ella en ningún momento llegó tan lejos.

Rosales sí ha reconocido que tuvo un pequeño bache personal el 31 de octubre, cuando fue al cementerio a visitar a sus padres. Puso flores en las tumbas y a la salida tenía un ejército de reporteros haciendo preguntas incómodas. Entró en su coche y se rompió, por eso usó sus redes sociales y pidió que le dieran aire, que necesitaba tranquilizarse.

“Esta todo muy bien”, comenta cuando le preguntan sobre su supuesto enfado con Kiko. Ha aprovechado la ocasión para asegurar que el sevillano está siguiendo los consejos de los especialistas. Poco a poco se va recuperando, tanto que ya se comenta cuál será su nuevo proyecto: una exclusiva definitiva.

Irene Rosales está al tanto de las novedades

Irene sabe que su esposo ha recibido una oferta para colaborar con su revista de cabecera. La periodista Sandra Aladro ha desvelado que está a punto de firmar un contrato muy suculento. Tiene ganas de hablar y va a tratar todos los temas del momento: desde Isabel Pantoja hasta sus malos hábitos.

Rosales lleva un estilo de vida muy recomendable: hace deporte y su alimentación es bastante buena. Nade sabe por qué Kiko Rivera no sigue sus pasos. En los últimos meses ha cogido demasiado peso, además es fumador y tiene problemas de salud.