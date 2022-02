Nueva humillación en Sálvame a sus trabajadores: 'perdí mi casa y a quién más quería'

José Antonio Canales Rivera es uno de los colaboradores más fieles que tiene Sálvame. Desde que se incorporará al espacio televisivo, Canales Rivera lo ha dado todo por la audiencia.

Desde que se desvelaran sus supuestas infidelidades y tonteos con varias mujeres, a Canales lo han disfrazado de Spiderman, entre otras cosas. También ha salido dentro de una cama, en un nido de buitres o como le han pedido.

Y lo más importante: Canales Rivera es un hombre tremendamente familiar con su mujer y sus hijos. Pues bien, a raíz de su participación en Sálvame, el diestro ha visto como su novia le dejaba y sus hijos se alejaban.

Puesto que Canales Rivera está pagando un precio bastante alto por ganarse el sueldo cada tarde, su vuelta tras semanas de ausencia era esperada. Y de nuevo, Sálvame se la ha jugado sin miramientos. El extorero no ha podido contener más la rabia y ha abandonado el plató de Sálvame.

La falta de contenido y noticias provoca que, en muchas ocasiones, tengan que tirar de los trapos sucios de sus trabajadores para rellenar sus dos horas de emisión.

| Europa Press

Este martes, 22 de febrero, el formato comenzó su emisión con una mala noticia para el tertuliano. Según aseguraron desde la dirección de Sálvame, en junio del año pasado, Canales Rivera se habría estado mandado mensajes con una chica, cuando todavía estaba con su pareja Isabel.

Y aunque al principio, el extorero se mostró indiferente con la información que estaba a punto de escuchar, esa aparente tranquilidad no duró mucho. Antes de que su compañera Adela González comenzase a leer algunos de los mensajes, el colaborador estalló en pleno directo.

"Voy a decir una cosa antes de que sigáis. Yo, por estas gilipolleces, perdí a la persona que más amaba y quería, y perdí mi lugar de confort, mi hogar y me casa", confesó muy molesto Canales Rivera.

José Antonio Canales Rivera se harta de que se metan con él

Canales Rivera ha tenido que volver a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Y es que, cuando ya había conseguido dejar este horrible episodio a un lado, Sálvame decidió volver a sacarlo a la luz.

"A estas alturas estoy intentando poner en orden todas mis cosas, sobre todo mi cabeza, después de lo que he pasado en estos últimos 5 meses", se quejó el tertuliano.

| Telecinco

El sobrino de Paquirri no está dispuesto a que el programa siga humillándole ni un segundo más, y considera que esto ha sido un golpe muy bajo por parte del sus compañeros.

"Ponerme a ver esto que ya ha pasado hace 6 meses para hacerme daño gratuito, no solo a mí, sino también a aquella persona a la que he querido tanto", aseguró muy enfadado.

Con estos mensajes, Sálvame logró acabar con la paciencia de Canales Rivera, que no se lo pensó dos veces a la hora de dar un ultimátum al programa. "Si seguís por ahí, yo abandono. No tengo ninguna necesidad de aguantar esto, entonces me voy".

Canales Rivera pierde los papeles y abandona el plató

Las amenazas de José Antonio Canales Rivera no surtieron efecto y Sálvame decidió emitir una llamada de esta chica, donde aseguraba que "nunca ha sido su pareja formal", pero que "si vendió una moto que no era real".

Antes de finalizar, Jorge Javier Vázquez le dio la oportunidad a su compañero de elegir entre hablar de su "amante Estefanía" o poner un vídeo de todas sus conquistas amorosas.

"Perdona, pero te voy a corregir. Esta señora no es mi amante y no la he visto en persona en mi vida", rectificó el colaborador de Telecinco. "No me hace ni gracia de que la cataloguen como mi amante".

| Telecinco

Finalmente, este formato de Mediaset decidió hacer público el testimonio de esta joven sevillana. Estefanía aseguró que si había tenido algo con Canales Rivera, pero que no había sido nada serio. "Cuando lo vi en la tele diciendo que estaba con su pareja y que era feliz, a mí me sentó muy mal".

La supuesta amante del tertuliano contó que, desde el primer momento, el extorero se mostró muy interesado en ella. "Él me pedía de manera ansiosa vernos. Me dijo que estaba loco por verme y hasta que no nos vimos, no paró", confirmó ella.

Sin mediar palabra y antes de que terminara el vídeo, Canales Rivera cogió su teléfono móvil y abandonó su puesto de trabajo.