Rosa Villacastín no se cree quién ha muerto tras su pelea con Jorge Javier

Rosa Villacastín ha estado en el centro de la polémica los últimos días tras un demoledor mensaje que le dedicó a Jorge Javier. Fue el pasado sábado durante la emisión de Sábado Deluxe cuando saltaron las chispas entre ambos. Rosa publicaba un tweet que señalaba a Jorge de estar "abducido" y no ser capaz de ver "más allá".

Sin embargo, estas palabras fueron recogidas por el presentador, que no dudó en replicarle de forma tajante. Ahora, la popular periodista tiene que afrontar un nuevo varapalo, esta vez, la pérdida de una gran compañero: Teo Lozano. Rosa compartió muchas horas con el periodista durante su paso por la Antena 3.

Rosa Villacastín en el foco de la polémica tras su último tweet

No cabe duda de que las palabras que le dedicó Jorge no habrán sido fácil de digerir para la periodista. Rosa y Jorge siempre han tenido una gran relación, tanto personal como profesional. Fue Villacastín quien descubrió a Vázquez y le dio la oportunidad de comentar corazón en televisión.

Pero moverse en este mundillo no es tarea sencilla y, desde luego, cuando se tratan temas tan controversiales pueden ocurrir esto.

Rosa Villacastín siempre se ha mostrado muy disconforme con el testimonio de Rocío Carrasco. La periodista no ha dudado en mostrarlo, sobre todo a través de su cuenta de Twitter.

| GTRES

Con la pasada aparición de Raquel Mosquera en Sábado Deluxe, Rosa Villacastín no dudó en salir en defensa de la viuda de Pedro Carrasco:

"Estás abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco", sentenciaba la periodista a través de Twitter.

Tras esto, el presentador se dirigió a Rosa de forma muy contundente, dejándole claro que él no estaba abducido por nadie:

"Hay mucha gente que me tenéis hasta las narices, me callo por educación algo que muchas de vosotras no tenéis conmigo. No tenéis ningún tipo de respeto. ¿Me has entendido? Deberías quedarte con aquel lema de la pandemia: ‘Quédate en tu casa'", replicaba Vázquez.

Pero no quedó ahí, Jorge pidió de manera contundente respeto. Él tiene claro que no va a dejar que nadie lo tache de lo que no es:

"A mí en tus historias no me metas. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estás con el dedito que te aburres. El respeto es bidireccional, respétame, Rosa".

Tras esto, la periodista no dudó en volver a usar las redes para responder. Villacastín alegó que estaba en todo su derecho de dar su opinión:

"Jorge, te respeto más que nadie, pero el mismo derecho que tienes tú a dar tu opinión, lo tengo yo y todos los espectadores que ven tus programas", sentenciaba.

Rosa Villacastín, muy dolida con la pérdida de un compañero

Ahora, Rosa Villacastín ha tenido que afrontar un nuevo varapalo, la muerte de Teo Lozano, el subdirector de varios programas de Antena 3. Ambos periodistas habían coincidido profesionalmente en la cadena y tuvieron durante mucho tiempo una fantástica relación.

| GTRES

Rosa publicaba un tweet el pasado 14 de noviembre, tras enterarse de la noticia. En él mostró su dolor y cariño hacia la familia y allegados del director:

"Qué dolor. Acabo de leer que ha fallecido Teo Lozano, a quien tuve la inmensa suerte de conocer y de trabajar con él en Antena 3. Todo mi cariño a su familia, amigos y compañeros", escribía la periodista.

