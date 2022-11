Georgina Rodríguez destapa lo que nadie sabe de la muerte de su hijo

Georgina Rodríguez ha visto estallar, como pocas veces había sucedido antes, a su pareja mediática, Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez ha atravesado una etapa convulsa en los últimos tiempos. Y aún más después de que hace medio año, la influencer y el futbolista del Manchester United perdieran al gemelo que estaban esperando junto a su hija Bella Esmeralda.

Cristiano ha aprovechado el parón liguero con motivo de la celebración del Mundial de Qatar, que arranca el próximo 20 de noviembre, para dar una entrevista en Talk TV. Ha grabado una entrevista justo antes de concentrarse con su selección de cara a la cita mundialista en el país catarí.

Una entrevista que ha dejado titulares muy jugosos y algunos ciertamente desgarradores sobre el estado anímico de Cristiano Ronaldo y de su mujer. Así las cosas, este ha mostrado su decepción con su actual club después de que perdiese a su hijo de la manera más desgraciada.

Georgina Rodríguez ve cómo 'raja' de lo lindo contra su club tras fallecer su hijo

Lo cierto es que Cristiano ha cargado contra su equipo de forma sorprendente e incluso contra los aficionados del club inglés.

Sin duda, el portugués no se ha guardado nada. Ha mostrado su disgusto con aquellos que no le han mostrado respeto en el seno del club que le paga desde que se marchase de la Juventus.

En una charla en profundidad con el periodista y presentador británico Piers Morgan, el futbolista de Madeira ha apuntado lo siguiente.

"Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra. No solo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club", ha comenzado su dura crítica.

En cuanto a su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, ha cargado sin piedad contra él: "No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto", ha dicho en un canal inglés.

La decepción de Georgina Rodríguez tras el feo del Manchester

Sobre su etapa pasada en el club blanco, el luso entona el mea culpa. "¿Salir del Real Madrid? El mayor arrepentimiento de mi carrera. Sentía respeto allí, tenía amor allí. Si volviera atrás en el tiempo, jugaría allí gratis. Nunca debí dejar el club más grande del mundo. Me trataron como a un rey", ha dicho con melancolía.

Pero lo que más ha llamado la atención de esta extensa entrevista ha sido lo poco que se sintió arropado por su club al morir su hijo. "Los hinchas del Liverpool hicieron un minuto de silencio por la muerte de mi hijo, realmente me sorprendió. En Manchester, jamás mostraron empatía por la situación que yo viví, nunca", ha lamentado.

Hay que recordar que Georgina Rodríguez y Ronaldo perdieron en abril de 2022 a uno de los gemelos que estaban esperando. Por suerte, Bella Esmeralda nació con buena salud y es la mayor alegría que les ha dado este año a la pareja de famosos.

No corren buenos tiempos para Cristiano en el Manchester United

Cristiano ha afeado que el club inglés no tuviera la más mínima "empatía" con el luso cuando estuvo fuera en la pasada pretemporada tras el ingreso de su hija pequeña.

En lo deportivo, Ronaldo ve cómo su equipo es quinto en la Premier League. Cristiano ha jugado diez partidos y solo ha marcado un gol. Además, este fue apartado unos días del equipo al irse de un partido cuando el entrenador le pidió que saltara al campo a disputar unos minutos.

El pasado curso, su club no entró en la Champions. Y esta temporada juega la Europa League, un fracaso para un equipo de la historia de los 'Red Devils'.