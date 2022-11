Anabel Pantoja confirma que él quiere dejarlo porque se siente engañado

Anabel Pantoja sabe perfectamente los motivos que han llevado a uno de los hombres de su vida a tirar la toalla en este preciso momento. Y es que no hay ninguna duda de que estas últimas semanas no están siendo nada fáciles para él.

Pesadilla en el Paraíso está a tan solo unas semanas de finalizar su primera edición, y a estas alturas los sentimientos de sus concursantes están a flor de piel. Pero, sin duda, el granjero que peor lo está pasando es Omar Sánchez.

Y es que, a pesar de haber encontrado el amor dentro de la granja más famosa de Mediaset España, el exmarido de Anabel Pantoja también ha tenido que aprender a vivir alejado de su novia.

Nada más poner un pie dentro del reality, el canario tuvo una fuerte conexión con su compañera Marina Ruiz. Pero lo que ninguno de los dos se imaginaba era que se iban a enamorar perdidamente el uno del otro.

Tras la expulsión de la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Anabel Pantoja se quedó sin palabras al conocer los sentimientos que tiene el windsurfista por su nueva chica.

"Cuando alguien me toca la patata… Hacía mucho tiempo que no sentía eso por alguien. Me quiero ir ya, estoy agobiado. No sé qué siente ella ni nada, llevo un mes sin verla ni estar juntos. Estoy enamorado", aseguró el deportista en una ocasión.

Y es que no solo quiere formar una familia con ella, si no que, además, está dispuesto a dejar toda su vida por amor.

"Cuando la miro a la cara, sé lo que me está diciendo. Estoy enamorado y no me da vergüenza decirlo. Cuando salga me voy a ir a vivir a Madrid hasta verano, estaré entre Gran Canaria y Madrid por ella. Ella tendrá mucho trabajo en Madrid".

"Esto no lo he hecho por nadie. Mira mi esfuerzo de estar lejos del mar, pero quiero que se sepa que mis sentimientos son reales", finalizó Omar dejando a Anabel Pantoja sin palabras.

Ahora, la influencer se acaba de enterar de la última decisión que ha tomado su todavía marido. Y es que, en la última gala de Pesadilla en el Paraíso, el granjero ha asegurado que ya no puede más con esta situación.

Anabel Pantoja sabe que él quiere dejarlo

Anabel Patoja se ha quedado sin palabras al ver la decisión que ha tomado Omar Sánchez en relación con su paso por el paraíso. Tras su nominación, el windsurfista ha asegurado que no quiere seguir en el concurso.

Para el granjero, la salida de Marina supuso un duro golpe, pero lo que menos se esperaba era que sus compañeros le escogieran para abandonar la granja. Por eso, durante la emisión de este domingo 13 de noviembre, no se lo pensó dos veces a la hora de pedir su expulsión.

Durante el debate de Pesadilla en el Paraíso, los dos nominados de la semana tuvieron la oportunidad de pedirle a la audiencia su apoyo en este momento tan decisivo para ellos.

Y aunque Dani García aprovechó la ocasión para pedir su salvación, el exmarido de Anabel Patoja hizo todo lo contrario. "Yo ya llegué a lo que quería llegar y ya está. Tengo que solucionar muchas cosas fuera", aseguró Omar, provocando la duda entre todos los seguidores del programa.

"Uno tiene su límite y estoy pensando más en lo de fuera. Mi tope ha llegado, mi ciclo en el concurso ha terminado… Ya he ganado en muchos aspectos", apuntó Omar a continuación, justo antes de señalar que hay cosas más importantes para él.

"Echo tanto de menos a mi abuela, a mi madre, a mi tía… Es que yo en mi casa estoy con ellos siempre, y encima se me suma lo de Marina también", lamentó el ex de Anabel Pantoja al final de su discurso.