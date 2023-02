Rosa Benito rompe el silencio y aclara los rumores sobre su vida privada

Rosa Benito lleva meses alejada de la televisión, aunque ha hecho incursiones esporádicas en canales autonómicos. Ella está dispuesta a volver a ejercer como colaboradora, pero parece que no lo va a tener nada fácil. Mediaset está tomando nuevos rumbos, ha impuesto un nuevo código ético y además la ha 'vetado'.

Aunque no solo se ha prohibido hablar de ella, también de otros personajes famosos. Una situación que ha generado todo tipo de especulaciones, ante las que Rosa ha decidido hablar. Y sus palabras no han pasado inadvertidas para nadie, pues han aclarado lo que está ocurriendo.

Rosa Benito, ‘vetada’

La exmujer de Amador concluyó su trayectoria televisiva en Telecinco, no sabemos si por decisión propia o no, con la emisión de la segunda parte de la docuserie de su sobrina. Una segunda temporada en la que Rosa y toda la familia Mohedano salía mal parada.

Benito siempre ha dicho que se fue voluntariamente porque no quería contestar a Rocío Carrasco por lo que contaba en su programa. Eso sí, no descartó responderle más tarde, cuando considerara oportuno. Y esto es algo que pensábamos que iba a suceder muy pronto tras las imágenes que se tomaron de la alicantina.

Todos pensamos que se iba a incorporar muy pronto a Mediaset como colaboradora de Fiesta. Y es que se la pilló quedando con la directora del citado formato.

| Mediaset

Sin embargo, parece que nos habíamos equivocado, pues se ha desvelado que el grupo de comunicación ha prohibido hablar en sus programas de Rosa. Y no solo de ella, también de Rocío, Chayo Mohedano, Fidel Albiac, Gloria Camila, Ortega Cano, Rocío Flores, Antonio David y Marta Riesco. Sin olvidarnos tampoco de Kiko Rivera, Bárbara Rey y Sofía Suescun.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Rosa Benito decide hablar sin tapujos

La excolaboradora de Sálvame se ha encontrado de pronto con este mencionado veto, que ha propiciado todo tipo de rumores y especulaciones. De ahí que ha optado por romper su silencio y dar su punto de vista de lo que ha sucedido. Con sus palabras ha dejado claro que es cierto que su vínculo con Mediaset parece haberse roto para siempre.

Exactamente, Rosa ha subido un texto a las stories de su Instagram. Este dice así: “No entiendo que me pongan en una lista llevando ocho meses fuera de la televisión. No sé si es blanca o negra la lista, pero en ella debería haber otros nombres que sí siguen en televisión”.

“Yo me fui por no entrar a contestar a una docufake que lo único que decía era mentiras de una familia”.

🔴 Rosa Benito tiene un PLAN B para volver a televisión

De esta manera, Benito ha dejado claro que no entiende que se la ‘vete’ en Telecinco cuando hay otras personas que, bajo su opinión, siguen teniendo su espacio y no deberían. Una idea, la de echar a personas del grupo que permanecen en él, que también es compartida por su hija Chayo, que igualmente está ‘prohibida’. Esta ha usado Twitter para manifestar: “Acaban de mandarme el código ético de Mediaset y tengo que decir que ya era hora de que me hicieran caso”.

“Ya era hora de que cambiaran todo lo que llevo denunciando públicamente y en privado. Delitos y praxis delictivas realizadas desde hace ya más de 9 años ¿Siguiente paso? Echar a los maltratadores e imputados por delitos penados por cárcel (que aún hay unos cuantos trabajando ahí)”.

Rosa ha dejado claro que está molesta con su veto y sus palabras han generado revuelo en redes. Son muchas las personas que le han venido a decir que lo que le ha pasado es una cuestión de karma. Lo han hecho con mensajes como: “Todos sabemos que lo quieres es seguir facturando a costa de tu no familia”.

“Deja ya descansar a Rocío Jurado y deja de torturar a su hija para ganar dinero”, “Estás más hundida que nunca, sin poder salir en televisión” y “No te quejes tanto. Recuerda que fuiste tú la que empezaste”.