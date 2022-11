Rosa Benito confiesa cuánto dinero le queda en el banco

Rosa Benito ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, hasta cuando nadie espera nada de ella. Era la colaboradora más famosa de Sálvame y el programa le hizo rica, pero de un momento a otro decidió dejar de trabajar allí. Su hija denunció a La Fábrica de la Tele, productora del espacio, y estaba recibiendo demasiadas presiones.

Rosa Benito ha vivido mucho en las tardes de Telecinco, incluso llegó a confesar que su exmarido le había traicionado sin piedad. Supuestamente, y siempre según su relato, le sacó del banco 190.000 euros sin pedirle permiso y no pagó los impuestos correspondientes. Esto le generó una deuda que le obligó a participar en Supervivientes 2012 y en Gran Hermano VIP.

Rosa está en entredicho porque la revista Lecturas ha sacado a relucir su elevado nivel de vida: no trabaja y no deja de viajar. Hace mucho tiempo que no colabora en Telecinco, pero parece que le quedan ahorros suficientes para darse ciertos caprichos. Primero ha estado en Nueva York con su hija Chayo y después ha visitado Estambul, todo ello sin pasar por casa.

Rosa ha enseñado que le queda dinero suficiente como para vivir sin necesidad de pedir ayuda a Telecinco, no quiere hacerlo. En su momento ya desveló demasiadas intimidades y ahora se ha dado cuenta de que lo más acertado es estar en un segundo plano. Después de Sálvame ha trabajado en Ya es mediodía y parece que guarda ciertos ahorros en el banco.

Benito puso encima de la mesa las presuntas irregularidades de Amador Mohedano y aseguró que no iba a perdonar nunca. “Cuando mi gestor me dijo que no podía dejar de trabajar, me encuentro que desde 2008 Amador no ha pagado nada a Hacienda. Ahora lo debo yo y él me ha puesto a los pies de los caballos, pero he tragado carros y carretas”.

Rosa Benito se ha gastado un dineral en un viaje

Rosa sabe que su hija es una gran artista, a pesar de que los fans de Rociíto digan lo contrario. Ha viajado a Nueva York y se ha dado un baño de masas porque ha demostrado que tiene talento para callar a sus detractores. La tertuliana se ha pagado el viaje y se ha marchado con ella para ser testigo directo de todo lo que está consiguiendo.

Benito quiere dejar claro que en ningún momento ha intentado hacer daño a nadie, por eso no se ha pronunciado de forma clara. Su sobrina Rocío piensa que le ha traicionado y ella promete que nunca ha querido perjudicarla. Simplemente está al lado de su familia, una familia que guarda su gran secreto: el dinero que tiene en el banco.

La ex de Amador Mohedano ha trabajado en Sálvame siendo una de las colaboradoras mejores pagadas. También ha participado en los mejores concursos de Telecinco y ha sumado ceros a su cuenta gracias a varias revistas. Todavía tiene ahorros de esta etapa dorada, por eso puede permitirse hacer varios viajes sin pasar por su casa.

Rosa Benito va a recibir una demanda

Rosa ha cometido un error y Rociíto no se lo perdona, por eso le ha demandado. La mujer de Fidel Albiac está cansada de escuchar mentiras y ha llamado a sus abogados para buscar una solución. De momento ha señalado a su tía, pero será la primera de una larga lista.

Benito promete que nunca ha tenido intención de mentir, lo único que ha hecho ha sido defender a los suyos. El problema es que ha dado por cierta una versión que no se corresponde con la realidad. No solo eso, una versión que acusa a Carrasco de varios delitos y eso tiene un precio: una denuncia.