Paloma García-Pelayo habla del nuevo amor y deja a Patricia Pardo en shock

Paloma García-Pelayo es una de las periodistas del corazón que más cabida tiene en Mediaset, pues participa en varios espacios. Entre estos está El programa de AR, donde ha procedido a hablar de la pareja de moda, la formada por Gerard Piqué y Clara Chía.

Ha dado una información que ha sorprendido a Patricia Pardo y que ha provocado un comentario desafortunado de Isabel Rábago.

Tan feas han sido las palabras que ha pronunciado esta última que ella misma no ha dudado en corregirse en solo unos segundos.

Paloma García-Pelayo da detalles de la pareja

La colaboradora de En el nombre de Rocío ha aprovechado su presencia en el espacio matinal de Telecinco para hablar de Piqué. Así, ha revelado que ya ha llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos con Shakira. Es más, ha contado que en el momento que la cantante se marche a Miami, él regresará a la que era la vivienda familiar.

Paloma ha dicho: “Como ya adelantó Antonio Rossi, Gerard volverá a la que es su casa, un casoplón en las mejores zonas de Barcelona. Aunque también puede ser que salga a la venta, es una cantidad importante, porque es muy grande para él”.

En este punto, ha intervenido Isabel para decir: “Ahora está encantado viviendo en su piso de soltero, que es más pequeño, y los niños se van a Miami. Además, no creo que su novia, Clara Chía, quiera vivir en la residencia que ha compartido con Shakira”.

Acto seguido, se ha puesto sobre la mesa el nuevo proyecto del catalán, la KingsLeague, en cuya presentación no han faltado ni sus padres ni su pareja actual. Una joven que se ha convertido en su gran apoyo en estos momentos y con la que ya no duda en mostrarse públicamente.

Ella da una enorme felicidad en su nueva etapa vital al exfutbolista del que Paloma ha indicado: “Ha sido uno de los grandes. Pero es cierto que su vida personal desde que se relacionó con Shakira también suscita mucho interés”.

Paloma García-Pelayo, perpleja por el comentario

La colaboradora de El programa de AR ha visto que Rábago ha metido la pata mientras comentaba la nueva relación de Chía y Piqué. Y es que ha afirmado: “Cada vez que sale con su novia recuerdo cuando tras las primeras imágenes se decía que a partir de ahí la iba a esconder. Y yo pensaba que si la enseñó como la enseñó...”.

Nada más pronunciar esta última frase, Isabel se ha dado cuenta por sí sola del comentario tan feo que había dicho sobre la joven. Por este motivo, no ha dudado en corregirse a sí misma: “No es que la enseñara, que está muy mal la expresión”. Y ha estado de acuerdo Patricia Pardo, que ha añadido: “Sí, queda un poco feo”.

Paloma tampoco se ha quedado callada y ha dado su punto de vista sobre el comentario de su compañera. Ha dicho: “Está horrible”. Una idea que ha sido compartida por Bibiana Fernández, que ha espetado: “Ni que ella fuera un trofeo”.

Ante los 'ataques' de las integrantes del 'club social' del programa, Rábago ha afirmado: “Sí, está feo, por eso lo he rectificado”. Luego ha seguido como si nada diciendo: “La pareja se mostró en aquel concierto, no se cortaron y dieron unas primeras imágenes maravillosas. Yo pensé que si habían hecho eso, les íbamos a ver y no se esconderían y así ha sido”.

“Otra cosa es que tampoco van a estar todo el rato haciendo alfombra roja. Pero el hecho de que ella en un acto esté a su lado sonriendo, ¿qué más quieres?”. A lo que Paloma García-Pelayo ha comentado: “Eso es normalizar su relación”.