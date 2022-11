David Flores Carrasco enseña a la mujer con la que duerme todas las noches

David Flores Carrasco está en posesión de algo muy valioso: el cariño del público y el respeto de toda la prensa del corazón. Lo mejor de todo es que lo ha conseguido gracias a su inteligencia porque en ningún momento ha hablado con los medios. Ha mantenido el silencio hasta el final porque sabe que su padre, uno de sus grandes apoyos, sabrá resolver la situación.

David Flores Carrasco ha enseñado, sin ningún tipo de intención, a la mujer con la que duerme todas las noches: su hermana Lola. Para ser exactos hay otra persona que no se separa de él: Olga Moreno, quien ejerce de su segunda madre. David ha tenido mucha suerte de encontrarlas, vive con ellas desde que su padre se enamoró de Marta Riesco.

David Flores está encantado con su nueva vida, ya no vive de forma diaria con su papá, pero está en contacto permanente con él. El ex de Olga Moreno ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y siempre tiene una buena respuesta preparada. Sabe que no hay nada mejor que la verdad para desmontar a cualquiera de sus rivales y eso es lo que hecho: ser sincero.

David Flores sabe que en la batalla familiar no hay víctimas ni verdugos, todos han perdido porque se han hecho daño unos a otros. Para él lo único importante es que su hermana Lola esté bien y afortunadamente eso es justo lo que está pasando. Olga Moreno ha publicado una foto de “sus hijos”, David no es suyo, pero le quiere como tal, para demostrar que todo está en orden.

El hijo de Rociíto sabe que lo mejor es guardar silencio, a pesar de que su madre nunca ha dicho una mala palabra suya. Le llama “mi enano” y le define como “un ser de luz” que supuestamente está siendo manipulado. Pero Amador Mohedano, tío abuelo del joven, asegura que es “muy inteligente” y que sabe tomar sus propias decisiones.

David Flores Carrasco ha empezado una nueva etapa

David Flores vivió el primer documental de su madre con una gran desazón porque se estaba hablando de él continuamente en televisión. Por suerte todo lo que se contaba era bueno, pero Antonio David no tuvo tanta suerte y le acusaron de tener un mal comportamiento. Hay que dejar claro que ningún juez ha sentenciado al andaluz como lo han hecho en Telecinco.

El joven Carrasco tiene claro que su padre no es la persona que están pintando, por eso sigue a su lado y continúa confiando. También está convencido de que Olga Moreno es buena persona, por eso duerme con ella todas las noches. Siguen viviendo en la misma casa que la empresaria compartía con su exmarido porque no han dejado de ser una familia.

El exmarido de Rociíto no quiere estar callado viendo como la madre de sus hijos mayores miente en horario de máxima audiencia. Sabe que lo más acertado es enfrentarse a la realidad y eso es justo lo que está haciendo en sus redes sociales. Cada vez tiene más presencia y ha aprovechado para sacar a la luz su verdadero punto de vista.

David Flores Carrasco tiene claro a quién apoya

David Flores está muy unido a Lola, Olga Moreno contó en El Programa de AR que mantienen una relación especial. No quiere separarse de ella, por eso duermen en la misma casa y no está con Antonio David y Marta Riesco. La periodista está deseando conocer a los niños, pero todavía no ha dado el paso porque no quiere precipitarse.

El nieto de la cantante ha demostrado estar a la altura y todo lo que se cuenta de él es bueno. Recordemos que todo lo que se sabe es por terceros, pues nunca ha alzado la voz en público. Sin embargo, su familia publica muchas fotos suyas en redes que demuestran cómo se encuentra.