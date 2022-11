Rocío Flores descubre que su madre se niega en redondo a hacerlo

Rocío Flores acaba de descubrir qué es lo que su madre se ha negado a hacer durante todo este tiempo. Y es que, a pesar de lo mal que lo ha pasado desde que comenzó su relación con Antonio David Flores, Carrasco considera que ella no tiene que pagar las consecuencias.

Con tan solo 18 años, la hija de 'la más grande' decidió unir su vida en matrimonio con el que, desde entonces, se iba a convertir en el padre de sus hijos. Pero quién le iba a decir a ella que esa decisión le iba a marcar de por vida.

Gracias a su testimonio en la serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Flores se enteró con todo lujo de detalles del infierno que tuvo que soportar su madre al lado del excolaborador de televisión.

Y, aunque en 1999 el matrimonio se divorció de mutuo acuerdo, la pesadilla no terminó para Rociíto. Desde este momento, el exguardia civil aprovechó el silencio de su exmujer para tacharla de mala madre y de no querer tener ningún tipo de contacto con sus hijos.

Aunque las cosas cambiaron cuando la madre de Rocío Flores decidió no callarse más y optó por contar su verdad ante toda España.

Ahora, la influencer se acaba de enterar a través de la última entrevista de Jorge Javier Vázquez de lo que su madre se ha negado a hacer en todos estos años.

Y es que, a pesar de la presión pública y mediática a la que ha estado sometida, Carrasco siempre ha tenido claro que ella no tiene por qué salir huyendo.

Rocío Flores se queda en shock con el testimonio del presentador

Rocío Flores se ha quedado sin palabras tras leer la última entrevista que Jorge Javier Vázquez le ha concedido a la revista Lecturas. Este miércoles 9 de noviembre, el presentador ha dado la bienvenida a Antes del olvido, su última novela.

En ella, el conductor de Sálvame se ha abierto como nunca con todos sus seguidores. Y es que, para él, esta obra literaria es la más especial que ha escrito hasta la fecha.

Además de hablar del dolor que le dejó la muerte de Mila Ximénez, el de Badalona le ha dedicado un capítulo a la madre de Rocío Flores.

Durante su charla con dicha cabecera, el periodista ha asegurado que él habría tomado una decisión totalmente distinta a la que tomó Carrasco en su momento, ya que considera que su silencio tuvo que ser de lo más complicado.

"Fíjate que yo soy fuerte, pero lo que tuvo que soportar Rocío por parte de programas que yo he presentado, sin ir más lejos, ha sido una cosa bestial", ha asegurado el comunicador tras hacer memoria de todas las acusaciones y presiones que ha tenido que aguantar la televisiva en los últimos 20 años.

"Yo siempre le digo: 'Rocío, si hubiera estado en tu piel, yo me hubiera largado de España'", ha contado el presentador. "Ella me dice: '¿Pero por qué? Si es que yo no hice nada malo'. Pero yo creo que me habría largado".

Aun así, "la vida te da muchas oportunidades" y Jorge está muy contento que, tras su primera serie documental, la madre de Rocío Flores haya podido resurgir de sus cenizas. "Y ahora me parece que, que pueda estar viviendo este momento... Ostras, qué bien".

Además, ha querido hablar de Carrasco como personaje público. Y es que, a pesar de que "Rocío era un personaje que no me interesaba absolutamente nada", para él ha sido "un auténtico descubrimiento".

"Antes me parecía un alma en pena, la veía como una mujer absolutamente desnortada, pero, claro, ¡es que yo no sabía lo que estaba pasando!", ha apuntado a continuación.

"Estoy muy contento de tenerla en mi vida", ha dejado muy claro Vázquez. "Me río mucho con ella, me gusta mucho escucharla reír, reír a carcajadas, poder hablar de un montón de temas, descubrir...".