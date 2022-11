Raquel Mosquera cuenta por qué no se quedó embarazada de Pedro Carrasco

Raquel Mosquera ha vuelto a ser la gran protagonista de la docuserie de la que todo el mundo habla desde hace tiempo, En el nombre de Rocío. Una docuserie que ha emitido en abierto Telecinco desde el pasado mes de septiembre

En el cuarto episodio de este repaso por la vida de Rociíto, con el que cierra el ciclo de los dos documentales, Mosquera sale a la palestra por un motivo especial.

Hablamos de la razón por la que Pedro Carrasco, su viudo y con el que estuvo 10 años, no tuvo hijos con ella. Y todo a pesar del supuesto deseo de ambos de procrear.

En esta cuarta entrega, la hija de Rocío Jurado le mandó un aviso amenazante a la peluquera acerca de la tumba de su padre. Pero el mayor interés del episodio radicó en el reparto de la herencia del boxeador.

Raquel Mosquera confirma por qué no se quedó embarazada de su marido

Hay que recordar que el padre de Rociíto murió en enero de 2001 sin hacer testamento alguno. Por ello, unos meses después, se llevó a cabo la repartición de dicho testamento.

Que no lo dejara hecho en vida está muy relacionado con el motivo por el que no tuvo hijos con la esteticista. Rociíto cuenta en el documental que en un primer encuentro entre ambas, la viuda de Pedro Carrasco acudió a la cita sin un abogado. Eso sí, fue aconsejada por Álvaro Clemares, gran amigo del exboxeador.

"Se le dice que mi padre ha muerto sin testar. Que se va a hacer un cuaderno particional como aceptación de la herencia y que a ella le corresponde una cuota de viudedad".

Además, se le convalida por el usufructo del piso de Paseo de la Habana, en el que vivía el matrimonio antes de fallecer Carrasco, durante seis años.

Al parecer, a Rociíto le dice Raquel que "le parece estupendo, pero que tenía que jurarle que quería a mi padre. En ese momento, me levanté y me fui", decía enfadada Carrasco, que no podía tolerar lo que le estaba pidiendo la peluquera.

El motivo de peso que sale a la luz y lo explica todo

Lo cierto es que han corrido ríos de tinta sobre la herencia del exboxeador y si Mosquera habría sido engañada, como fue contando por los platós de televisión durante mucho tiempo.

En este cuarto capítulo de En el nombre de Rocío, esta dejó claro que esas afirmaciones son falsas y que incluso Raquel llegó a beneficiarse de ciertas cosas. Por ejemplo, las acciones heredadas de su padre o que se le cediera el piso de forma temporal, como firmaron ambas en su día.

El caso es que llegó a un punto el episodio en el que Rocío despeja todas las dudas sobre el motivo por el que Pedro no tuvo hijos con Mosquera. "Él quería que todo lo que tuviese fuese para mí. Él me lo soltaba cuando era pequeña, pero yo no lo asimilaba".

"Cuando le decía 'qué abrigo más bonito le has comprado a Raquel', él me decía que 'tú no te preocupes qué todo lo que tengo es para ti'".

"Por eso él no quería hijos, mi padre no testó a conciencia", sentenciaba Rocío Carrasco, que dejaba más que claras las intenciones de su padre. Y es que a pesar de que en público afirmaba que le gustaría tener un hijo con Raquel, nunca se lo tomó en serio. Así, toda su herencia fue destinada a su primera y única hija.