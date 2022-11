Rocío Carrasco explica su divorcio y desvela un dato demoledor

Rocío Carrasco ha puesto punto y final a la segunda parte de su docuserie en la que ha vuelto a poner en el punto de mira a su exmarido, Antonio David. Lo ha hecho gracias al testimonio de distintos testigos que han reconocido que vieron como él no la trataba bien. Y también lo ha cuestionado desvelando un dato desconocido hasta ahora del momento en el que se divorciaron.

Ha contado a la audiencia lo que le dijo su padre, Pedro Carrasco, cuando le contó que quería separarse. El boxeador le dio un consejo que deja claro que no tenía buena impresión de su yerno y que sabía hasta dónde podía llegar.

Rocío Carrasco desvela la recomendación de su padre

La mujer de Fidel Albiac, en esta segunda temporada, además de dejar en evidencia a su mediática familia, ha vuelto a sacar a la luz a Antonio David. En el último episodio ha expuesto que llegó un momento en el que tomó la decisión de divorciarse por el calvario que estaba viviendo. Y dicha determinación se la comunicó a sus padres provocando que Pedro le diera un consejo.

Rocío lo ha contado así: “Cuando yo les digo que me voy a separar, mi padre me dijo: 'No te separes ahora. Dale un tiempo, con calma. Te va a hacer la vida imposible'.

| Telecinco

De esta manera, ha dejado de manifiesto que el boxeador tenía la idea de que su yerno podía actuar inadecuadamente y hacer sufrir a aquella. Vamos, que en absoluto tenía buena imagen de él y esto es algo que ha ratificado un amigo del padre de Carrasco, Zoilo.

Este hombre ha desvelado en el programa que cree el testimonio de Rocío: “Cuando se está con una persona que es una mierda, pues pillas mierda. Y eso es lo que ha pillado ella toda su vida la criatura. Ha estado sufriendo pues toda la vida”.

Si la respalda es porque sabe cómo es Antonio David a raíz de lo que el deportista le contó y decía de él. Ha revelado que “Pedro no lo mentaba, solo decía 'el mierda ese'”.

Y en este punto es cuando ha confesado un episodio que no se sabía. Ha relatado: “Hace muchos años, nos encontramos, nos abrazamos. Y me dijo: 'A ver si veo al mierda ese que le voy a dar un par de hostias, que le ha pegado una hostia a la niña'”.

“Estuvimos dando una vuelta a ver si lo veíamos. Si lo hubiéramos visto ese día yo creo que lo hubiera puesto bien”.

Rocío Carrasco, respaldada y apoyada

La madre de David Flores Carrasco con su docuserie se ha sentido liberada y, sobre todo, apoyada por mucha gente tras conocer su calvario. Gente como los integrantes del equipo, numerosos espectadores y su entorno más cercano, que han estado a su lado en el último episodio. Y todos ellos le han querido volver a demostrar su cariño, como ha sido el caso de Jorge Javier.

Este, con lágrimas en los ojos, ha afirmado: “Tú nos has dicho lo importante que el programa ha sido para ti. Y lo que todo el equipo que está atrás ha supuesto y lo que te ha arropado. Y ha llegado el momento de que nosotros también te digamos lo importante y especial que has sido para todos nosotros”.

| GTRES

En este momento se ha fundido en un sentido abrazo con Rocío, que no podía dejar de llorar. Pero ha tomado la palabra para decir: “Esta andadura que empezó hace dos años ha sido un camino muy duro. Pero también muy bonito, muy sanador y satisfactorio”.

“Un camino donde todos los que están aquí y en sus casas, la marea fucsia, no me han soltado. Lo único que puedo es dar las gracias a Mediaset, a mi equipo, a mi directora y a ti, Jorge”.