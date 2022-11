Antonio David Flores desvela cuánto dinero gana Rociíto gracias a él

Antonio David Flores lo ha vuelto a hacer. El excolaborador de televisión no ha tenido ningún problema en cargar nuevamente contra su exmujer. Y es que no ha tenido ningún problema en desvelar cuánto dinero ha ganado Rocío Carrasco gracias a él.

Desde que decidió no esconderse más, la hija de'la más grande' se ha convertido en uno de los personajes más importantes de Mediaset España.

| Gtres

Durante estos dos últimos años, hemos podido ver a la madre de Rocío y David participar en varios programas de La fábrica de la Tele, pero, sin duda, sus dos series documentales han supuesto un antes y un después en su vida.

En ellas, la ex de Antonio David Flores ha relatado el infierno que ha tenido que pasar al lado de su “verdugo” y ha destapado todas las mentiras que tanto él como algunos de sus familiares más mediáticos han contado en estos últimos 20 años.

Gracias a estos dos trabajos audiovisuales, la mujer de Fidel Albiac no solo ha conseguido ser escuchada, sino que, además, ha logrado embolsarse una cuantiosa cantidad de dinero.

Ahora, Antonio David Flores ha regresado a su canal de YouTube para hacer pública una delicada información sobre su exmujer. Y es que, según ha contado él mismo, Rociíto se ha hecho de oro a su costa.

Antonio David Flores ataca sin piedad a Rocío

Antonio David Flores no ha tenido ningún problema en volver a arremeter duramente contra la madre de sus hijos mayores. Y es que, según él, ahora es un buen momento para denunciar a Rocío, ya que, gracias a sus docuseries, ha conseguido sanear sus cuentas.

El pasado viernes 11 de noviembre, Raquel Mosquera se sentó en el Deluxe para responder públicamente a las acusaciones que Carrasco ha vertido sobre ella en su serie, En el nombre de Rocío.

| YouTube

Pero, a pesar de ser una de las entrevistas más esperadas del año, finalmente no terminó como se esperaba. Y es que varios colaboradores del formato consiguieron echar por tierra todo el testimonio de la peluquera.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de esta intervención televisiva es el motivo por el que la viuda de Pedro Carrasco ha decidido no denunciar a Rociíto: "No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre".

Ahora, Antonio David Flores ha querido reaccionar a dicha entrevista en su canal de YouTube. Y es que todo a punta a que Raquel no es la única que piensa de esta forma.

"Le preguntan que por qué no denuncia a Rocío por todo lo que dijo en la docutrola. Segundo zasca de la noche", comienza relatando el youtuber. "¿Cómo voy a demandar a una persona que no tiene nada a su nombre para que después se declare insolvente?".

Es en este momento cuando Antonio David Flores decide darle un consejo a la exsuperviviente. Según ha contado el exguardia civil, durante estos dos últimos años, Carrasco se habría embolsado hasta dos millones de euros por sus dos series documentales y por eso sería buen momento para tomar acciones legales contra ella.

"Como ha hecho dos documentales. Entiendo que ese dinero lo habrá facturado ella. Por lo que Raquel Mosquera ahora es momento de demandarla porque ahora sí que tendrá dinero".

Por otra parte, Antonio David Flores no ha tenido ningún problema en hablar sobre las propiedades que tanto Rocío como su marido tendrían en su poder.

| La Noticia Digital

El excolaborador de televisión ha asegurado que Fidel Albiac es el "socio único y propietario" de la sociedad del matrimonio. Según él, dicha sociedad "tiene una vivienda en Sevilla por un valor superior a 300.000 euros".

Además, "dentro de esta sociedad, también figura otra vivienda que es curiosamente donde vive el matrimonio. En San Agustín de Guadalix. En una urbanización de lujo con una vivienda valorada en más de 2 millones de euros. Sigue teniendo más viviendas".

Pero, por si fuera poco, Antonio David Flores asegura que no es la única sociedad a nombre de Albiac. "También tiene otra sociedad. Esa sociedad la montaron en su momento para regentar un negocio que le duró solo 6 meses".