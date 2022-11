Raquel Mosquera, a punto de ser madre de un niño adoptado en Brasil

Raquel Mosquera, tras semanas en absoluto silencio, ha vuelto a la palestra televisiva. Lo ha hecho acudiendo al Deluxe con el propósito de desmentir las informaciones y pruebas que sobre ella ha mostrado Rocío Carrasco en su docuserie. Pero lo cierto es que le ha 'salido el tiro por la culata' en muchas cuestiones, incluida la de que estuvo a punto de adoptar un niño con Pedro Carrasco.

Ha quedado seriamente en evidencia al dejarse de manifiesto que mintió en dicha adopción, como lo ha hecho en otros temas. Vamos, que no ha podido cumplir su objetivo de ninguna manera.

Raquel Mosquera y el niño de Brasil

La peluquera protagonizó numerosos reportajes fotográficos con el que fue su marido, Pedro. Reportajes sobre los que Rocío ha manifestado en su documental que su padre “no merece ser recordado por cuatro reportajes puercos”. Entre estos se encontraba uno en el que el matrimonio posaba en un centro de adopciones.

El titular de aquella exclusiva de la pareja decía: “Pedro y Raquel viajan a Brasil para adoptar un niño”. Y sobre este asunto se ha pronunciado María Patiño en el Deluxe. Ha dicho: “La historia es que os metéis en una situación económica delicada y os veis en la necesidad, de manera voluntaria, de hacer reportajes”.

“Hay uno muy polémico en concreto donde se habla de que vais a adoptar. Y los profesionales de los medios en aquel momento sabíamos que eso no era verdad”.

| Telecinco

Ante estas palabras, la invitada ha decidido responder: “Hasta que Pedro falleció, era él el que llevaba todo lo económico de las entrevistas y exclusivas. Entonces de esa entrevista que tú me estás hablando, yo no hablé con el periodista, fue él el que habló con este para hacerla”.

Raquel Mosquera queda en evidencia

La que fuera viuda del campeón del mundo del boxeo ya había quedado en evidencia con las palabras de Patiño. Sin embargo, ha sido después cuando ha quedado demostrado que mentía. Y es que Lydia Lozano ha decidido hablar cuando ha visto a Mosquera 'echar la culpa' al que fue su marido.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Exactamente, la colaboradora ha afirmado: “Tengo que hablar. El reportaje en Brasil delante de un colegio donde se adoptaban niños creo que lo hizo Manolo Carrero. Pedro Carrasco llorando, y no voy a mentir en esto, me dijo en el camerino de Tómbola: 'Dios mío, estoy arrepentidísimo de haber hecho este reportaje'”.

“Él vino a decir que no es verdad lo que se cuenta en aquel. También dijo que no sabía que ese sitio donde se había hecho la portada era un sitio para adoptar pequeños. Eso lo juro que me lo dijo él, o sea que apoyo totalmente lo que ha dicho María”.

| Mediaset

Raquel, que ha sido señalada como la mente pensante de los reportajes y no Pedro, no ha dudado en responder. Ha manifestado: “¿Y quién te está llevando la contraria? Él no está ahora para poder hablar sobre esa situación que tú estás contando para aclararla. Por lo tanto, al no estar él, yo no te la puedo decir”.

Con este asunto, la peluquera ha quedado en cuestión. Pero, de igual modo, lo ha hecho al desvelarse que ha mentido sobre el cuaderno particional de la herencia de Pedro.

Y no han sido las únicas cuestiones sobre las que ha quedado claro que ha mentido. Lo ha hecho diciendo que el presentador del Deluxe no la seguía en redes y que Jimmy había insinuado que Pedro era homosexual. Sin olvidar que también ha engañado sobre el episodio que ella contó de que el boxeador salió haciendo eses de la casa de su hija.

Tanto es así, que al finalizar el programa, Jorge Javier, visiblemente enfadado, le ha espetado: “Eres una lianta, pero de primero de manual. Ya no cuela, has quedado como una indocumentada y como alguien que está aliada con 'el ser', que te maneja y utiliza para destrozar a Rocío Carrasco. Eres otra de sus víctimas y tú te has dejado”.