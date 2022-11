Georgina Rodríguez anuncia la separación que rompe a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ha confirmado, gracias a una información de Socialité, que una de las personas más importantes de su vida le ha fallado. Estamos hablando de su hermana Patricia, una mujer que ya no la quiere y que ha sacado todo a la luz. “Pide que le ayude porque no tiene dinero, dice que escuche la entrevista que ha concedido”, anuncian en Telecinco.

Georgina Rodríguez ya no esconde que hace tiempo que dejó de querer a su familiar, de ahí que hayan anunciado la separación. “La relación la rompe la madre, que fue la que las metió en un internado”, explican en el programa de María Patiño. Lo peor, según cuentan, es que “Patricia está arruinada y no tiene para comer y su hermana no le ayuda”.

| Europa Press

Georgina supuestamente es consciente de la situación y se ha negado a ayudar porque nunca ha querido a su hermana. “Mis hijos son sus sobrinos, no tengo para comer ni para pagar el alquilar”, cuenta Patricia visiblemente afectada. Según cuentan en Socialité, lo más fuerte es que Patricia “no tiene las cenizas de su padre”.

Georgina siempre ha mantenido su vida privada al margen de la prensa, a pesar de que protagonizó un documental en Netflix. Tiene claro sus orígenes y sabe que la vida ha sido generosa con ella, por eso comparte todo lo que tiene. Pero según cuenta parte de su familia es mentira, la entrevistada de Socialité ha sido bastante dura.

“Necesito ayuda, es tu obligación, pero ya que vas de buena por lo menos tienes que ser buena con sus sobrinos”, dice Patricia. En Telecinco han explicado que esta relación está cargada de polémica y que hay muchos periodistas que conocen la verdad. Lo único que han anunciado es que la separación es definitiva y que nunca volverán a encontrarse.

Georgina Rodríguez ha intentado proteger al futbolista

Georgina sabe que esta ruptura sitúa a Cristiano Ronaldo en una posición muy delicada, por eso ha anunciado la verdad. Los medios que han hablado con ella ya conocen el motivo de la ruptura: nunca han tenido una relación real. Crecieron juntas, pero después cada una tomó un camino debido a unos problemas familiares que saldrán a la luz.

| España Diario

Rodríguez sabe que Cristiano está roto porque considera una humillación lo que está pasando en televisión. No quiere que su vida privada esté en entredicho porque debe cuidar su imagen y tener una reputación para las marcas. No solamente trabaja como jugador, también está detrás de campañas publicitarias con mucha repercusión.

“Es verdad que estoy viviendo de okupa y yo no me esperaba el comportamiento de mi hermana”, insiste Patricia. Asegura que está cansada de pedir ayuda y piensa que está es la única forma que tiene para que Rodríguez le haga caso. Sin embargo, todos saben que ha cometido un error: la modelo nunca perdonará tanta imprudencia.

Georgina Rodríguez se ha centrado en su problema

Georgina es una madre estupenda y se preocupa por el cuidado de todos sus hijos. Por desgracia ha tenido que despedirse de uno de ellos y sigue afectada. Cabe la posibilidad de que ese sea el motivo por el que desatiende a parte de su familia.

Rodríguez por el momento no se ha pronunciado en sus redes y hay quien dice que podría hablar del tema en una revista. Es importante que zanje el asunto antes de que sea demasiado tarde.