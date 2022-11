Raquel Mosquera miente en algo relacionado con la sexualidad de Pedro Carrasco

Raquel Mosquera está muy molesta con Jimmy Giménez-Arnau porque asegura que difundió una falsa acusación de Pedro Carrasco. Supuestamente el colaborador insinuó en un documental que el boxeador era homosexual, pero es mentira: dijo todo lo contrario. Jorge Javier Vázquez ha desmontado a la peluquera y ha demostrado que en este tema miente.

Raquel Mosquera se ha quedado sin aliento al ver que el presentador ha desmontado su versión aportando pruebas. Jorge Javier asegura que Jimmy lo único que hizo fue defender al deportista y asegurar que todo era un bulo para hacerle daño. “No insinuó que tu marido era homosexual, sino que dijo justamente lo contrario en, o sea que ahí también te has equivocado”.

Raquel ha concedido una entrevista en Sábado Deluxe y no quería que el colaborador estuviera presente, pero ha cambiado de planes. Al darse cuenta de que no estaba en lo cierto se ha disculpado y ha prometido que no ha mentido a consciencia. Pero ya era demasiado tarde y Jimmy no ha aceptado las disculpas, de hecho le ha llamado “cerda”.

“¿Y ahora que más hay que hacer con la cerda esta?”, le pregunta a la dirección de programa visiblemente alterado. “Le has atribuido algo que no es verdad, de ahí su enfado porque era su íntimo amigo”, le ha dicho Jorge Javier a Mosquera. Pedro Carrasco tenía muy buena relación con él, eran prácticamente hermanos, así que el asunto es muy doloroso.

Raquel ha estado más de dos años asegurando que el honor del boxeador estaba en juego por un comentario que nunca se produjo. Pagará este asunto muy caro porque la audiencia se ha dado cuenta de que Mosquera no es como quiere dar a entender. Aparenta tener un carácter incompatible con los conflictos y el Sábado Deluxe han demostrado que es totalmente al contrario.

Raquel Mosquera ha señalado al responsable

Raquel asume que ha mentido, que se ha equivocado y que tenía en mente una idea que no se ajusta a la realidad. Pero también ha dejado claro, según ella, que Jimmy Giménez-Arnau no era tan amigo de Pedro Carrasco como todos piensan. “En los 10 años en los que Pedro y yo estuvimos juntos, que yo sepa no se tomó ni un café con él”.

Mosquera quiere desmontar al tertuliano y en el pasado aseguró que había traicionado a su marido, pero no es verdad. “Supuestamente dijo de él que era homosexual antes de nuestra relación”, comentó la viuda hace unos meses. Ahora se ha demostrado que Jimmy nunca hizo nada parecido, de hecho se limitó a defender al deportista.

La rival de Rociíto se ha dado cuenta de que solamente tiene una opción: luchar en los tribunales y abandonar los platós. La hija de Rocío Jurado tiene demasiados apoyos y ha llegado el momento de asumir la triste realidad. No puede enfrentarse a tantos detractores, debe desaparecer de los medios y mostrarle sus supuestas pruebas al juez.

Raquel Mosquera ha quedado en evidencia

Raquel no quiere cruzarse con ningún amigo de Rociíto y le ha explicado a Jorge Javier Vázquez por qué ha tomado es decisión. “Cuando protegéis tanto a una persona hay que protegerse”, a lo que el presentador ha sido muy tajante. Le ha acusado de no asumir sus errores y de tener miedo a que los periodistas demuestren el resto de sus mentiras.

Mosquera está dispuesta a todo, a todo menos a bajar la cabeza delante de Rocío. Asegura que no ha contado la verdad en ninguno de sus dos documentales. Sin embargo, todas las pruebas apuntan a una única víctima: la mujer de Fidel Albiac.