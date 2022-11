Raquel Mosquera va al cementerio a visitar a su marido y sucede algo grave

La última aparición de Raquel Mosquera en Sábado Deluxe no dejó indiferente a nadie. La viuda de Pedro Carrasco ofreció una de las entrevistas más incendiarias de los últimos tiempos. Aunque muchos clasificaron sus declaraciones de "insulsas" y de ser poco concretas, lo cierto es que la peluquera volvió a sembrar la polémica.

Ahora, las redes han vuelto a arder con la publicación de un vídeo donde aparece el sepulcro de Pedro Carrasco, y muchos usuarios han señalado el mismo detalle. Para Raquel no habrá sido nada fácil digerir este asunto, ya que ella misma ha reconocido que visita con mucha asiduidad el cementerio.

Raquel Mosquera, muy sorprendida con lo último que ha ocurrido

Desde que Rociíto decidiese volver al foco mediático y contar su historia en primera persona, han sido muchos los personajes que se han visto señalados. Entre ellos, Raquel Mosquera, quien durante años se recorrió casi todos los platós de televisión para hablar de los últimos años de Pedro Carrasco.

Sin embargo, con las últimas declaraciones de Rociíto, la historia se ha desdibujado por completo. La hija de Rocío Jurado ha desmontado gran parte de los argumentos que ha mantenido la peluquera en reiteradas ocasiones. Por ello, tras meses de acusaciones, Raquel decidía hablar también y lo hizo en el plató de Sábado Deluxe.

La estilista no se mordió la lengua y llegó incluso a confesar que no demanda a Rocío porque no tiene nada a su nombre. La entrevista fue de lo más incómoda en algunos momentos, la tensión entre Jorge Javier y Raquel podía cortarse con un cuchillo.

Ahora, Raquel ha emitido un comunicado donde explica lo difícil que fue la entrevista para ella: "Quiero agradecer a todo el mundo las muestras de cariño, y en especial a Rosa Villacastín, por una vez más, dar testimonio de lo que vivimos Pedro y yo. Ayer fue una noche intensa y me voy con sabor agridulce porque aunque al hablar dije todo, me quedó mucho por decir".

Aun así, quiso agradecer todo el apoyo recibido por gran parte del público. Ahora, la peluquera más famosa de España ha tenido que afrontar un nuevo varapalo.

Las redes sociales han comenzado a viralizar un vídeo donde aparece el sepulcro de Pedro Carrasco. En él se puede apreciar como la tumba del boxeador está repleta de fotografías de él junto a Rocío Jurado y Rociíto. Pero en ninguna aparece Raquel.

Esto habrá sido un duro golpe para Raquel Mosquera. Sobre todo, porque ella misma reconoció en 2013 que "solo ella cuidaba de la tumba". Para la estilista no habrá sido nada fácil digerir ese video que circula por las redes y que ya acumula más de 500 likes.

Raquel Mosquera recibe un mensaje de Antonio David

Tras todo el revuelo que provocó la entrevista en Sábado Deluxe, Raquel ha vuelto a ponerse en el foco de la polémica. Uno de los grandes temas que se trataron era la relación que mantenía en la actualidad con Antonio David.

La viuda de Pedro Carrasco afirmó que no mantenía relación, más allá de las veces que habían coincidido en plató. Ahora, Antonio David ha querido pronunciarse sobre las palabras de Mosquera a través de su canal de YouTube.

El padre de Rocío Flores ha mantenido un contundente mensaje a la peluquera con respecto a si debería denunciar o no a Rociíto. Le indicó que era el momento de demandarla porque ahora ya tendría dinero. Dinero sacado de los dos documentales que ha hecho y que se entiende que los ha facturado ella.