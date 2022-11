Amador Mohedano desvela cómo castigaba Fidel Albiac al hijo de Rociíto

Amador Mohedano ha decidido no callarse más y ha contado públicamente el método de castigo que, según él, empleaba Fidel Albiac con los hijos de Rociíto. Y es que después de todo lo que su sobrina ha contado en los últimos meses, no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra.

En el nombre de Rocío ha llegado a su fin. Durante los dos meses que esta serie documental se ha emitido en Telecinco, su protagonista ha tenido la oportunidad de defenderse de todos los ataque que ha recibido por parte de su familia más mediática durante los últimos 20 años.

Además de contar con todo lujo de detalles los motivos que le han llevado a no hablarse con ninguno de ellos, Carrasco también ha aprovechado la ocasión para desenmascararles públicamente.

Pero, sin duda, una de las personas peor paradas con este relato ha sido Amador Mohedano. Y es que su sobrina no ha tenido ningún problema en desvelar, entre otras cosas, la mala gestión que hizo su tío con la carrera artística de su madre.

Ahora, el padre de Chayo Mohedano ha decidido contraatacar y no ha tenido ningún problema en contar cómo castigaba Fidel Albiac a los hijos de su sobrina.

Amador Mohedano lo cuenta todo

Amador Mohedano no ha tenido ningún reparo en desvelar un supuesto episodio que el hijo pequeño de Carrasco vivió mientras compartía techo con Fidel Albiac.

A través del canal de YouTube CadenaJuanjoVlog, el representante de 'la Jurado' ha contado un episodio de malos tratos que, supuestamente, su sobrino David sufrió cuando todavía vivía con su madre y su actual marido.

"David Flores llegó a decirme que les había castigado y les había dejado encerrados en una habitación con llave. Esto me lo dijeron ellos, yo no lo escuché de oídas".

Estas duras declaraciones han llegado justo después de que Rocío Flores asegurara públicamente que le gustaría contar su versión de la historia en algún momento, después de llevar dos años viendo cómo su madre ha atacado a toda su familia.

Por su parte, Amador Mohedano ha dejado claro que él está esperando a que llegue este momento para hablar. "Pues claro, porque eso es lo que esperamos todos…".

"Yo desde luego me voy a defender y, cuando eso pase, no quiero ni colaboradores ni que me entreviste Jorge Javier, y cuando tengan eso claro, pues que me llamen".

Amador Mohedano ha hablado del tema en otras ocasiones

Esta no es la primera vez que Amador Mohedano habla de los supuestos castigos que su sobrina Rocío empleaba con sus hijos cuando estos se portaban mal.

El último episodio de En el nombre de Rocío se recogen varios fragmentos de una de sus últimas entrevistas en el Deluxe, donde no tuvo ningún reparo en contar algunos de los motivos por los que los hijos de Rocío Carrasco no querían estar en su casa.

Cuando todavía Antonio David Flores pertenecía al equipo de colaboradores del programa, el representante de 'la más grande' dejó entrever que los niños no estaban a gusto en casa de su madre.

"Quiero saber si, en algún momento, has percibido que tanto a Rocío como a Fidel les sobraban mis hijos en su casa", le preguntó el exguardia civil al entrevistado.

"Ten en cuenta que estábamos a una distancia y yo tampoco he vivido allí, pero los niños no estaban a gusto ni felices en la casa de su madre y punto", le respondió Amador Mohedano justo antes de hacer referencia a dichos castigos.

"¿Rocío encerraba a David y a la niña en la habitación?", se cuestionó entonces Kiko Matamoros. "Pues sí. A mí esto me lo han contado los dos. Tú puedes estar castigado, pero si quieres ir al cuarto de baño, tienes que tener acceso a él", contestó el televisivo sin pensárselo dos veces.

Como era de esperar, la protagonista de esta serie documental no dudó en responder a su tío. "Amador Mohedano no me puede decir a mí y no puede dar a entender en un programa de televisión que yo he castigado a un hijo mío y que no le dejaba salir ni a hacer pis porque no tiene capacidad moral como para hacerlo".

Después de aclarar esta dura acusación, Rocío no tuvo ningún problema en plantarle cara a su tío una vez más. "Yo a Amador le puedo recordar un montón de cosas si él quiere y no tengo ningún tipo de problema en recordárselas", aseguró Carrasco, muy enfadada con lo que acababa de escuchar.