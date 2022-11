Chelo García-Cortés: los mensajes de la deslealtad que hunde a su mujer

Chelo García-Cortés está en apuros porque Sálvame ha desvelado que quiere irse del programa porque no se siente a gusto. La periodista María Patiño asegura que existen datos que lo demuestran todo. Supuestamente hay unos mensajes que Chelo habría enviado a otros programas para ofrecer sus servicios como colaboradora.

Chelo García-Cortés quiere proteger a Marta Roca, la mujer de su vida, por eso intenta evitar las situaciones espinosas. Ese sería uno de los motivos por el que pretende abandonar el programa de Jorge Javier Vázquez e instalarse en otro que sea más blanco. Lo peor es que, siempre según el relato de Sálvame, lo está haciendo a escondidas.

Chelo se ha quedado sin palabras cuando ha descubierto lo que está pasando y ya ha asumido que debe dar explicaciones cuanto antes. Dicen que tiene problemas económicos y que necesita trabajar, de ahí que no pueda quedar mal con sus directores. Es importante que explique el motivo de su huida porque en el libro que ha escrito habla bien del espacio.

Chelo ha lanzado sus memorias, las ha titulado Sin etiquetas, y en ellas ha reflexionado sobre la etapa profesional que está viviendo. Ha sido y es una grande del periodismo y supuestamente no se siente cómoda hablando de su vida privada. Quiere seguir siendo un referente y tiene miedo de perder su posición, al menos eso es lo que opinan en Telecinco.

Chelo García-Cortés está preparando a su esposa para lo peor porque se avecinan tiempos convulsos: las pruebas van a salir a la luz. María Patiño asegura que existen mensajes que demuestran el descontento de la colaboradora, quien está buscando otro empleo. Dicen que se ha ofrecido a El Programa de Ana Rosa porque considera que es un espacio más amable.

Chelo García-Cortés sabe que el final está cerca

Chelo ha encontrado su hueco en las tardes de Telecinco, pero sus compañeros siguen diciendo que no se siente cómoda. No le gusta tener que disfrazarse porque considera que va en contra de su prestigio y tampoco quiere hablar de ciertos temas. Sin embargo, es lo que sus jefes le exigen y en estos momentos no puede permitirse dejar de trabajar.

La experta en corazón se ha sorprendido porque no esperaba que su secreto fuera tan popular, pensaba que estaba disimulando bien. Su amiga Gema López ha reconocido el problema y piensa que si Chelo García-Cortés tuviera otra oferta la aceptaría. Marta Roca también se ha dedicado a este negocio y sabe que es duro, por eso la está apoyando desde la distancia.

La tertuliana entró en Telecinco siendo un fichaje estrella, le llamaban “la bien pagada” porque tenía un contrato blindado. Pero enseguida comenzaron los problemas porque supuestamente se estaba aprovechando de su posición. Kiko Hernández fue muy duro con ella y le advirtió de algo: debía ser más cuidadosa.

Chelo García-Cortés tiene fama de “tener dos caras”

Chelo ya sabe que en Sálvame consideran una deslealtad lo que ha hecho porque en ningún momento ha sido sincera con el espacio. Lo que a ella le preocupa es Marta, ha atravesado varios problemas y no quiere que esto le hunda más. Todo se podría haber quedado en un rumor, pero hay certezas y la tormenta no va a tardar en desatarse.

Los colaboradores de Telecinco han acusado a la gallega de “tener dos caras” y de ser poco sincera a la hora de pronunciarse. Aseguran que no es mala persona, todo lo contrario, pero tiene miedo a la hora de tomar posición.