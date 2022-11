Rafa Mora anuncia que la relación ha acabado y que ya no quieren tocarse

Rafa Mora hace días que está siendo noticia por unas imágenes que existen de él claramente perjudicado en un pueblo de Toledo. Imágenes que llegaron a manos del paparazzi Sergio Garrido, con el que tenía cierta amistad, y que este llevó al programa Fiesta. Esta situación ha provocado que los dos se hayan intercambiado reproches públicamente y ahora se han visto las caras.

El encuentro entre ambos ha sido realmente tenso, dejando claro que su relación está rota. Y más cuando el valenciano le ha pedido al fotógrafo que ni le toque.

Rafa Mora y su inesperado encuentro

El colaborador de Sálvame ha sido protagonista de la actualidad rosa por el vídeo y las fotos que circulan sobre él en un estado lamentable. Esto le ha llevado a afirmar que le echaron algo en la copa, aunque los testigos de la fiesta han indicado que él bebió demasiado. Y también ha arremetido contra Sergio, al que ha acusado de querer hacer negocio con la situación.

El fotógrafo ha desmentido lo expuesto por Rafa e incluso, al sentirse atacado, ha revelado que este le pedía información de sus compañeros de programa. Lo hacía para así sacarla a la luz y poder arremeter contra ellos.

Toda esta tensión se ha visto claramente cuando Mora y Garrido se han reencontrado en el aeropuerto. El valenciano ha acudido allí para recoger a su novia, Macarena, que volvía de unas vacaciones en Costa Rica. Y el miembro de Fiesta se ha trasladado hasta el lugar para poder hablar con él.

Sergio a quien primero ha visto ha sido la chica y le ha preguntado sobre la polémica protagonizada por su pareja. Ante esto, de forma educada, ella ha expuesto: “En las vacaciones he estado muy bien porque he estado desconectando. No quiero ver el vídeo de Rafa, pero tampoco él ha hecho nada malo”.

“Estaba indispuesto, le sentó algo mal y ya está. Cuando una persona se encuentra mal, lo que hay que hacer es ayudarla”.

| GTRES

Rafa Mora frente a frente con Sergio Garrido

El extronista de MYHYV finalmente se ha topado con el paparazzi y este se ha acercado a él para preguntarle cómo estaba. Lo ha hecho poniéndole una mano en el hombro, ante lo que Rafa, molesto, le ha dicho: “No me toques, no me toques, por favor”.

“Antes nos dábamos abrazos, pero no quiero que me toques porque ahora me sabe mal”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Luego, Mora ha querido aprovechar que Sergio estaba con el micrófono y las cámaras para decirle lo que piensa de todo lo que ha sucedido. Así, le ha espetado: “Si te has ganado 1.000, 2.000 o 3.000 € con esto siempre hay que ser agradecido. Yo de ti me esperaba otra cosa”.

Macarena ha decidido intervenir para relajar la tensión y lo ha hecho defendiendo a su chico: “Él no ha hecho nada malo”. Y Rafa ha vuelto a intervenir para hacerle un reproche a Garrido: “Si a una persona tú le tienes un mínimo de aprecio, lo que haces es llamarla y yo pensé que lo ibas a hacer. Tú decías que eras mi amigo”.

| Europa Press

Asimismo, el colaborador ha aprovechado para contestar a la 'acusación' del paparazzi de que hace tiempo que no le respondía cuando intentaba contactar con él. Al respecto, ha manifestado: “Si a alguien al que le tienes aprecio, un día le escribes o le llamas y no te contesta, no le hagas la cruz. A lo mejor ese chaval tiene otras cosas mejores que hacer”.